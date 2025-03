Bandido é preso após assaltar alunos de autoescola no Bairro do Bosque, em Rio Branco

Milton Souza de Macedo apresentava pelo menos sete ferimentos; polícia isola cena do crime e encaminha corpo para o IML.

Milton Souza de Macedo, de 45 anos, foi encontrado morto a golpes de faca dentro da própria residência na madrugada desta terça-feira (4), no km 20 do Ramal da Elza, na zona rural de Capixaba, no Acre. O crime chocou a comunidade local e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações repassadas por familiares à polícia, Milton estava em casa na noite de segunda-feira (3) acompanhado do irmão e de um amigo. Os três passaram a noite no local. Na manhã seguinte, o irmão saiu para trabalhar, deixando Milton e o amigo dormindo. Ao acordar, o amigo encontrou Milton caído na sala, já sem vida, com diversas perfurações de faca pelo corpo. A vítima apresentava pelo menos sete ferimentos na região do peito, abdômen e outras partes do corpo.

O homem que dormia na residência afirmou à polícia que não ouviu barulhos ou pedidos de socorro durante a madrugada, o que aumenta as incógnitas sobre as circunstâncias do crime.

Policiais militares do 4º Batalhão foram acionados e isolaram a área para a realização dos trabalhos periciais. Após a conclusão dos procedimentos, o corpo de Milton foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para exames cadavéricos.

A Polícia Civil de Capixaba assumiu a investigação do caso e busca esclarecer os motivos do crime, além de identificar possíveis suspeitos.

