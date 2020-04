Contas de energia permanecem sem acréscimo

Em abril, pelo quarto mês consecutivo, a bandeira tarifária de energia permanece verde. Isso significa que as contas não devem ficar mais caras no mês que vem. Normalmente, as bandeiras amarela e vermelha são acionadas quando há poucas chuvas, as hidrelétricas produzem menos energia e as companhias são obrigadas a usar as termelétricas, que custam mais. Mas, como tem chovido bastante e o isolamento social por conta do coronavírus diminuiu o consumo de energia no país, não foi necessário recorrer às termelétricas.

