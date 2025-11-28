Banda Volátil apresenta sucessos dos Beatles em celebração aos 60 anos do álbum “Help!”

“Help!”, quinto álbum de estúdio dos Beatles, completa 60 anos de lançamento. Além do single homônimo, o disco reúne grandes sucessos da banda, como “Ticket to Ride” e a clássica “Yesterday”, favorita de gerações de fãs. Para celebrar a data, a banda acreana Volátil fará, no próximo dia 20, no Garagem – Burger, Rock e Pub, em Rio Branco, um tributo ao lendário grupo britânico de Liverpool.

Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente por R$ 20 pelos contatos: (68) 99948-8817 / (68) 99281-3385.

O vocalista da banda, João Alab, explica que a proposta é oferecer uma noite especial de celebração aos fãs.

“A princípio, pensamos em reproduzir o álbum na íntegra, mas não nos contentamos apenas com isso. Decidimos incluir músicas de toda a discografia, passando por praticamente todos os álbuns da carreira dos Beatles. Para enriquecer ainda mais a apresentação, contamos com a participação especial de José Coelho na guitarra, buscando nos aproximar ao máximo dos arranjos originais”, destaca.

Formada em 2016, a banda acreana vem marcando presença no cenário musical do estado ao interpretar sucessos que atravessam gerações. Agora, prepara uma noite especial para quem deseja reviver a energia da “Beatlemania”.

“A celebração dos 60 anos do álbum acabou se transformando em um verdadeiro tributo: uma homenagem à banda e um passeio por toda a sua discografia”, completa.

Além de João Alab, o grupo conta com Felipe Lima na guitarra, Alessandro Mendonça na bateria e Paulo Parente no baixo. O show terá ainda o reforço especial de José Coelho, também na guitarra.

Serviço

Help! – Tributo aos Beatles

•⁠ ⁠Data: 20 de dezembro

•⁠ ⁠Local: Garagem – Travessa Thaumaturgo de Azevedo, 70, Ipase

•⁠ ⁠Horário: 21h

•⁠ ⁠Ingresso: R$ 20

•⁠ ⁠Contato para compra: (68) 99948-8817 / (68) 99281-3385

Relacionado

Comentários