Bancos terão expediente especial em dias de jogos da seleção na Copa

A emoção se fez presente no último adeus a Isabel Salgado, ícone do vôlei que morreu na madrugada de quarta-feira. No cortejo fúnebre, ao som de Tim Maia, amigos e familiares se despediram da ex-jogadora. Maria Clara, uma das filhas de Isabel, representou a família após a despedida, realizada no Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.