As agencias do Banco do Brasil nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, continuam levando transtornos aos clientes em relação ao atendimento que na maioria, são no máximo dois atendentes e intermináveis filas.

Para piorar, está se tornado comum em ambas cidades, os caixas eletrônicos não funcionarem para pequenos saques. Fatos já denunciados a anos e nada foi feito por enquanto. Sem uma fiscalização do Procon, que não tem escritório na fronteira e nem do Ministério Público ou, de outros setores, os clientes são meros mortais para o banco que detém a maioria dos pagamentos no Estado.

Neste final de semana, foi mais um capítulo do mal atendimento com máquinas sem dinheiro, que se estendeu até a manhã desta segunda-feira, dia 14.

Em plena tentativa de recuperação econômica no País causada pela pandemia, o Banco do Brasil S/A pouco se importa com seus clientes, que querem recomeçar suas vidas após meses de quarentena.

O espaço está aberto aos citados na nota.

