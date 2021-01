Além deste concurso, outro está previsto para este ano, mas somente a seleção do técnico-científico

O edital de abertura de inscrições do novo concurso do Banco da Amazônia está previsto para ser publicado amanhã (6). Serão abertas cinco vagas imediatas para a carreira de técnico de científico, na área de tecnologia da informação, além de formar cadastro reserva de pessoal.

As inscrições deverão ocorrer no período de 7 de janeiro a 1 de fevereiro, com aplicação das provas marcada para 14 de março. Assim que iniciadas, as inscrições poderão ser feitas somente pela internet, na página eletrônica da banca organizadora, que será a Fundação Cesgranrio.

Para a carreira de técnico científico, a exigência é de nível superior, com formação na área de tecnologia da informação, com inicial de R$ 4.147,48, já considerando o auxílio-alimentação.

OUTRO CERTAME

Além deste, um novo concurso para técnico bancário está previsto para ocorrer em 2021. Porém, o levantamento para definição de oportunidades deverá ser iniciado posteriormente, após a seleção de técnico científico.

Esse cargo exige ensino médio, com remuneração inicial de R$ 3.698,55, tendo como base o edital da última seleção, realizada em 2018, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 1.317,73, com jornada de trabalho de 30 horas semanais.

