Banco Central eleva de 4,85% para 5% a expansão do PIB para 2021

Em contrapartida, previsão para inflação subiu de 5,82% para 5,90%

Ouça áudio:

De acordo com o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (21) pelo Banco Central, com base em consultas a instituições financeiras, a projeção de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) foi elevada de 4,85% para 5% em 2021. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.

Empregadores podem ser isentos de pagar depósito recursal trabalhista

Reforma administrativa não vai atingir quem já é servidor público

Para 2022, houve um recuo na expectativa, a projeção caiu de 2,2% para 2,1%. Para 2023 e 2024, no mercado financeiro a projeção é de expansão do PIB em 2,50%. Em relação à inflação, a previsão deste ano subiu de 5,82% para 5,90%. Para 2022, a estimativa de inflação se manteve em 3,78%. Tanto para 2023 como para 2024, a previsão para o índice se mantém em 3,25%.

A estimativa para 2021 supera o limite da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. O centro da meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,75%,