No Acre, segundo a categoria, esse caos vem causando o sofrimento a trabalhadores, clientes e usuários ano após ano, pela falta de funcionários nas agências

rondoniagora.com

De acordo com o Sindicato dos Bancários, a paralisação foi aprovada com índice de 78,43% dos participantes da assembleia extraordinária específica realizada virtualmente.

Ainda de acordo com o sindicato, o resultado da assembleia deixou bem evidente a insatisfação e indignação dos trabalhadores com o que governo federal está fazendo com o Banco do Brasil.

No Acre, segundo a categoria, esse caos vem causando o sofrimento a trabalhadores, clientes e usuários ano após ano, pela falta de funcionários nas agências, e com as demissões de centenas de trabalhadores e sem nenhum concurso público previsto, o que já era ruim vai ficar ainda pior, pois com menos funcionários, as filas serão ainda maiores, o atendimento será muito mais demorado e as pessoas agora terão menos agências para ter algum atendimento ou, em algumas localidades, nenhuma.

Comentários