A Bancada do Estado do Acre divulgou na tarde desta sexta-feira (05), uma nota de esclarecimento sobre as verbas viabilizadas para contenção do avanço do COVID-19.

De acordo com a nota, desde o início da pandemia já foram viabilizados pela bancada aproximadamente R$ 129,3 milhões para o governo estadual, grande parte dos recursos permanecem em conta. Confira o documento na íntegra.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Verbas para contenção do avanço da COVID-19

A Bancada Federal do Estado do Acre, por meio desta nota, vem prestar

as seguintes informações;

1 – Em razão da grave situação por que passa o estado do Acre em

decorrência da pandemia do COVID-19, a Bancada do Estado do Acre,

composta por seus 8 (oito) Deputados Federais e 3 (três) Senadores,

vem informar que desde março de 2020 têm buscado meios junto ao

Governo Federal para contribuir com o enfrentamento à pandemia da

COVID-19 no Acre.

2 – Em 2020, a Bancada Acreana remanejou o valor de R$

73.541.773,00 (setenta e três milhões, quinhentos e quarenta e um mil,

setecentos e setenta e três reais) em emendas de bancada para o

Governo Estadual. A verba, proveniente de emenda de Bancada, foi ou

deveria ter sido utilizada para ações de enfrentamento à pandemia do

Novo Coronavírus, sendo que: R$ 44.487.043,00 foram para o custeio das

atividades de saúde que compreende a aquisição e distribuição de

medicamentos e insumos, realização de pesquisas, contratação de

serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de

informações à população, bem como outras despesas necessárias para o

enfrentamento do novo coronavírus. A outra parte, R$ 29.054.730,00

foram destinada a compra de novos equipamentos tais como respiradores,

montagem de novas UTI´s e outros.

3 – Ainda naquele ano, através de atuações da Bancada, o

Ministério da Saúde repassou ao Estado mais R$ 42.478.478, provindo de

emendas individuais e de recursos extras, cuja parcela maior,

aproximadamente 84,29%, foi destinada ao Custeio do enfrentamento do

Covid-19, totalizando, somente em 2020, o valor de R$ 116.020.251,00

depositados, ao longo do ano, nas contas do Governo Estadual.

4 – Deste total, R$ 94.715.038,76 ainda estavam na conta corrente

do Governo Estadual sem serem utilizados de acordo com relatório

entregue à Bancada pelo Ministro Eduardo Pazuello em audiência

ocorrida em fevereiro passado (saldo em 31/12/2020) e que somaram a

outro pagamento realizado por aquela Pasta no valor de R$

13.296.294,00 ocorrido em 08/01/2021.

5- Assim sendo, efetivamente foram R$ 129.316.545,00 (cento e

vinte e nove milhões, trezentos e dezesseis mil quinhentos e quarenta

e cinco reais) creditados às contas do Governo Federal desde o início

da pandemia até a presente data exclusivamente para COVID-19, fruto de

trabalho dos membros da Bancada Acreana.

6 – Ressaltamos ainda, que para o presente exercício (2021)

reservamos no Orçamento Geral da União, inicialmente, através de

emenda de bancada o valor de R$ 13.902.860,00 que serão destinados a

aquisição de vacinas contra o COVID-19 para nossa população.

7- Esclarecemos que nossa Bancada está unida e trabalhando para

viabilizar mais recursos ao nosso Acre a fim conter mais sofrimento

vivido por nossa população.



Membros da Bancada do Estado do Acre

Senador Sérgio Petecão (PSD) – Coordenador da Bancada do Acre

Senador Márcio Bittar (MDB) – Relator do Orçamento Geral da União /2021

Senadora Mailza Gomes (PP)

Deputado Federal Alan Rick (DEM)

Deputada Federal Dra. Vanda Milani (SOLIDARIEDADE)

Deputado Federal Flaviano Melo (MDB)

Deputada Federal Jessica Sales (MDB)

Deputado Federal Jesus Sérgio (PDT)

Deputado Federal Léo de Brito (PT)

Deputada Federal Mara Rocha (PSDB)

Deputada Federal Perpétua Almeida (PCdoB)

