Bancada federal do Acre destinou R$ 446 milhões em emendas em 2025; Assistência Social, Saúde e Transporte lideram prioridades

Dados do painel De Olho no Congresso mostram destinação de recursos para municípios; educação e esporte também foram áreas contemplada

Dados do painel De Olho no Congresso, checados pela reportagem nesta sexta-feira (27), revelam em quais áreas os deputados federais do Acre mais destinaram emendas parlamentares ao longo de 2025 .

Principais áreas contempladas

De acordo com o levantamento, os parlamentares acreanos concentraram seus recursos em áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado. Entre os setores mais beneficiados estão :

Saúde – principal destino das emendas, com recursos para aquisição de equipamentos, custeio de serviços e reforma de unidades hospitalares em diversos municípios;

Infraestrutura – pavimentação asfáltica, construção de pontes e recuperação de ramais receberam aportes expressivos;

Assistência Social – fortalecimento de programas voltados a populações vulneráveis, incluindo creches e centros de convivência.

Também foram destinados recursos para educação, incluindo obras em escolas e aquisição de materiais didáticos, além de esporte, com investimentos em quadras poliesportivas e eventos esportivos municipais .

Distribuição por parlamentar

A bancada federal do Acre é composta por oito deputados. Embora cada um tenha autonomia para indicar a destinação de suas emendas, a soma dos valores revela um perfil comum de prioridades, com forte apelo social e atenção às demandas estruturais dos municípios .

Os dados reforçam o papel das emendas como instrumento de interlocução entre os parlamentares e as bases eleitorais, viabilizando obras e serviços que, muitas vezes, complementam a capacidade de investimento das prefeituras .

O painel De Olho no Congresso reúne informações detalhadas sobre a atuação parlamentar, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária e da destinação de recursos públicos por parte dos legisladores .

Antônia Lúcia destinou R$ 48 milhões em emendas em 2025, com R$ 11 milhões na modalidade Pix, alvo de questionamentos no STF

A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) destinou mais de R$ 11 milhões em emendas Pixem 2025, modalidade que vem sendo alvo de questionamentos por órgãos de controle e pelo Supremo Tribunal Federal, além de R$ 36 milhões em outras emendas. Ao todo, a parlamentar contou com quase R$ 48 milhões em recursos.

Distribuição dos recursos

As áreas que mais receberam investimentos foram:

Saneamento: R$ 19,2 milhões;

Transporte: R$ 8,1 milhões;

Assistência Social: R$ 8,1 milhões.

A deputada também destinou mais de R$ 4 milhões para as áreas de Saúde e Educação.

Emendas Pix

Os dados do painel De Olho no Congresso, checados pela reportagem, mostram que Antônia Lúcia figura entre os parlamentares acreanos com maior volume de recursos na modalidade de transferências especiais, as chamadas emendas Pix. Esse tipo de emenda, criado pela Emenda Constitucional 105/2019, permite a transferência direta de recursos da União para estados e municípios, sem a necessidade de convênios ou planos de trabalho detalhados, o que tem gerado debates sobre transparência e rastreabilidade.

Em outra plataforma de transparência, o De Olho em Você, os valores destinados pela parlamentar via emendas Pix em 2025 aparecem em R$ 18,1 milhões, superando a marca de R$ 11 milhões inicialmente apontada. A diferença pode estar relacionada à metodologia de cada levantamento ou ao estágio de execução das emendas (autorizadas, empenhadas ou pagas).

Cota parlamentar

Em relação aos gastos com a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) , o gabinete de Antônia Lúcia utilizou R$ 559.142,87 ao longo de 2025 . A cota é utilizada para custear despesas do mandato, como passagens aéreas, divulgação da atividade parlamentar, aluguel de veículos, combustíveis e manutenção de escritório . Em novembro de 2025, a deputada chegou a ser apontada como a líder de gastos com o “cotão” na Câmara dos Deputados, com R$ 522,4 mil registrados até aquele período, sendo 80% desse valor destinado à divulgação das atividades do mandato.

Coronel Ulysses destinou R$ 47 milhões em emendas em 2025, com foco em Assistência Social e Saúde; R$ 6 milhões foram via Pix

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil) encerrou o ano de 2025 com R$ 47.015.525 em emendas destinadas, sendo mais de R$ 6 milhões na modalidade de transferências especiais, as chamadas emendas Pix. A maior parte dos recursos foi direcionada à Assistência Social, com mais de R$ 11 milhões, seguida por Saúde (R$ 9,4 milhões) e Saneamento (R$ 7,5 milhões).

Distribuição dos recursos

De acordo com levantamento do painel De Olho no Congresso, as áreas que mais receberam investimentos do parlamentar foram:

Assistência Social: R$ 11.249.985;

Saúde: R$ 9.447.058;

Saneamento: R$ 7.597.716;

Agricultura: R$ 5.042.500;

Esporte: R$ 4.072.160;

Educação: R$ 3.129.476;

Transporte: R$ 2.209.999.

Emendas Pix

Os dados mostram que Coronel Ulysses destinou R$ 6.045.505 por meio de transferências especiais, modalidade que permite o repasse direto de recursos da União para estados e municípios sem a necessidade de convênios ou planos de trabalho detalhados. O montante representa cerca de 13% do total de emendas indicadas pelo parlamentar.

Coronel Ulysses foi o terceiro deputado federal mais votado do Acre em 2022, com 16.553 votos, e integra a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados . Durante seu mandato, tem priorizado recursos para áreas sociais e de infraestrutura básica nos municípios acreanos .

Eduardo Velloso lidera ranking de emendas entre deputados do Acre com R$ 49,4 milhões; Transporte foi a área mais beneficiada

Também do União Brasil, o deputado federal Eduardo Velloso lidera o ranking de volume de emendas destinadas entre os parlamentares do Acre em 2025, com R$ 49.448.634. Desse total, mais de R$ 9 milhões foram pagos via Pix, na modalidade de transferências especiais.

Distribuição dos recursos

O principal destino dos recursos foi a área de Transporte, com quase R$ 16 milhões. Em seguida, aparecem:

Agricultura: R$ 11.486.930;

Assistência Social: R$ 8.065.928;

Saneamento: R$ 6.058.827;

Saúde: R$ 5.417.403;

Educação: R$ 2.056.064.

Destaques

Eduardo Velloso é o deputado federal acreano com maior volume total de emendas destinadas no período, superando os demais parlamentares da bancada. O montante de R$ 9 milhões em emendas Pix representa cerca de 18% do total indicado pelo parlamentar.

Natural de Rio Branco e em seu primeiro mandato, Velloso tem concentrado seus recursos em áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado, com forte apelo para infraestrutura e produção rural.

Ainda no União Brasil, a deputada federal Meire Serafim destinou R$ 46.362.929 em emendas ao longo de 2025, sendo mais de R$ 7 milhões na modalidade de transferências especiais, as chamadas emendas Pix.

Distribuição dos recursos

A Assistência Social concentrou a maior fatia dos recursos, com mais de R$ 18 milhões . Em seguida, aparecem:

Saúde: cerca de R$ 7 milhões;

Educação: cerca de R$ 7 milhões.

As demais áreas contempladas incluem Saneamento, Agricultura, Transporte e Esporte, com investimentos distribuídos para atender demandas municipais e regionais.

Meire Serafim está em seu segundo mandato como deputada federal pelo Acre. Ao longo de 2025, manteve perfil de atuação voltado às pautas sociais, com forte destinação de recursos para programas de assistência e para o fortalecimento das redes municipalizadas de saúde e educação.

O montante de R$ 7 milhões em emendas Pix representa cerca de 15% do total indicado pela parlamentar. A modalidade segue sendo utilizada por parlamentares de diferentes partidos, embora venha sendo alvo de debates sobre transparência e controle.

Roberto Duarte destinou R$ 42,6 milhões em emendas em 2025, com foco em Assistência Social e Transporte

Pelo Republicanos, o deputado federal Roberto Duarte destinou R$ 42.610.670 em emendas ao longo de 2025, com quase R$ 8 milhões na modalidade de transferências especiais, as chamadas emendas Pix.

Distribuição dos recursos

A maior parte dos recursos foi direcionada à Assistência Social, com quase R$ 13 milhões . Em seguida, aparecem :

Transporte: R$ 9.668.548;

Saneamento: R$ 6.853.880;

Saúde: R$ 5.781.731;

Agricultura: R$ 5.619.968;

Educação: R$ 858.510.

Destaques

Roberto Duarte, que está em seu segundo mandato como deputado federal pelo Acre, tem concentrado suas emendas em áreas de forte apelo social e de infraestrutura básica, com atenção especial aos municípios do interior.

O montante de quase R$ 8 milhões em emendas Pix representa cerca de 18,7% do total indicado pelo parlamentar. A modalidade segue sendo utilizada por integrantes da bancada acreana, ainda que esteja no centro de debates sobre transparência e controle orçamentário.

Socorro Neri lidera ranking de emendas entre deputados do Acre com R$ 61,7 milhões; Saneamento foi a área mais beneficiada

A deputada federal Socorro Neri (Progressistas) liderou o volume total de emendas parlamentares destinadas entre os deputados do Acre em 2025, com R$ 61.698.493 . Desse montante, quase R$ 12 milhões foram pagos via Pix, na modalidade de transferências especiais.

Distribuição dos recursos

Os principais destinos dos recursos foram :

Saneamento: R$ 18.882.805;

Assistência Social: R$ 16.971.479;

Saúde: R$ 10.673.343;

Educação: R$ 5.182.175;

Transporte: R$ 4.537.366;

Agricultura: R$ 3.333.911;

Esporte: R$ 2.107.599.

Destaques

Socorro Neri é a parlamentar acreana com maior volume total de emendas destinadas no período, superando os demais integrantes da bancada federal. O montante de quase R$ 12 milhões em emendas Pix representa cerca de 19,4% do total indicado pela deputada.

Em seu primeiro mandato como deputada federal, Socorro Neri tem concentrado seus recursos em áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado, com forte apelo para infraestrutura urbana, assistência e saúde pública.

Zé Adriano destinou R$ 50 milhões em emendas em 2025, com foco em Saúde e Transporte

Com R$ 50.647.246 em emendas destinadas em 2025, o deputado federal José Adriano (Progressistas) direcionou mais de R$ 13 milhões via Pix, na modalidade de transferências especiais.

Distribuição dos recursos

Os maiores investimentos foram concentrados em:

Saúde: R$ 13.325.850;

Transporte: R$ 10.055.000;

Agricultura: R$ 7.577.477;

Saneamento: R$ 7.293.117;

Assistência Social: R$ 6.251.720;

Educação: R$ 2.593.294;

Esporte: R$ 2.300.000.

Destaques

José Adriano, que está em seu primeiro mandato como deputado federal, tem direcionado suas emendas prioritariamente para as áreas de saúde, infraestrutura viária e apoio à produção rural, com atenção especial aos municípios do interior.

O montante de mais de R$ 13 milhões em emendas Pix representa cerca de 26% do total indicado pelo parlamentar, um dos percentuais mais altos entre os deputados da bancada acreana nessa modalidade.

Zezinho Barbary destinou R$ 49 milhões em emendas em 2025; Transporte lidera com quase R$ 13 milhões

Também do Progressistas, o deputado federal Zezinho Barbary destinou pouco mais de R$ 49 milhões em emendas ao longo de 2025, sendo quase R$ 8 milhões via Pix, na modalidade de transferências especiais.

Distribuição dos recursos

As áreas prioritárias foram :

Transporte: R$ 12.966.667;

Assistência Social: R$ 12.000.000;

Saúde: R$ 8.903.000;

Agricultura: R$ 6.800.000;

Saneamento: R$ 6.466.783;

Educação: R$ 1.850.000;

Esporte: R$ 1.550.000.

Destaques

Zezinho Barbary, em seu segundo mandato como deputado federal, concentrou seus recursos em áreas estratégicas para o desenvolvimento dos municípios acreanos, com forte apelo para infraestrutura viária, políticas sociais e saúde pública.

O montante de quase R$ 8 milhões em emendas Pix representa cerca de 16% do total indicado pelo parlamentar. A modalidade segue sendo utilizada por integrantes da bancada federal do Acre, ainda que esteja sob debate quanto à transparência e rastreabilidade.

Os dados compilados pela reportagem mostram como os oito deputados federais do Acredistribuíram os recursos das emendas ao longo de 2025, com concentração em áreas como Assistência Social, Saúde, Transporte e Saneamento. Ao todo, a bancada destinou mais de R$ 446 milhões em emendas parlamentares, sendo cerca de R$ 80 milhões na modalidade de transferências especiais, as chamadas emendas Pix.

Destaques por parlamentar

Socorro Neri (Progressistas): R$ 61,7 milhões (R$ 12 mi em Pix) — líder em volume total;

Eduardo Velloso (União Brasil): R$ 49,4 milhões (R$ 9 mi em Pix);

Zezinho Barbary (Progressistas): R$ 49 milhões (R$ 8 mi em Pix);

José Adriano (Progressistas): R$ 50,6 milhões (R$ 13 mi em Pix);

Coronel Ulysses (União Brasil): R$ 47 milhões (R$ 6 mi em Pix);

Meire Serafim (União Brasil): R$ 46,3 milhões (R$ 7 mi em Pix);

Roberto Duarte (Republicanos): R$ 42,6 milhões (R$ 8 mi em Pix);

Antônia Lúcia (Republicanos): R$ 48 milhões (R$ 11 mi em Pix).

Principais áreas contempladas

Os recursos foram direcionados prioritariamente para:

Assistência Social: mais de R$ 86 milhões;

Saúde: cerca de R$ 68 milhões;

Transporte: aproximadamente R$ 65 milhões;

Saneamento: aproximadamente R$ 60 milhões;

Agricultura: cerca de R$ 44 milhões;

Educação: aproximadamente R$ 24 milhões;

Esporte: cerca de R$ 12 milhões.

Emendas Pix

O montante de R$ 80 milhões em emendas Pix representa cerca de 18% do total destinado pela bancada. A modalidade, que permite transferências diretas sem convênios, tem sido alvo de debates sobre transparência e controle orçamentário, especialmente após decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU) apontando irregularidades na execução desses recursos em nível nacional.

Acompanhamento público

As informações fazem parte de levantamentos públicos, como os painéis De Olho no Congresso e dados oficiais da Câmara dos Deputados, e permitem acompanhar a destinação dos recursos e os gastos realizados pelos gabinetes no período. Os números consolidados reforçam o papel das emendas como instrumento de interlocução entre os parlamentares e as bases eleitorais, viabilizando obras e serviços nos municípios acreanos.

