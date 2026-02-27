Acre
Bancada federal do Acre destinou R$ 446 milhões em emendas em 2025; Assistência Social, Saúde e Transporte lideram prioridades
Dados do painel De Olho no Congresso mostram destinação de recursos para municípios; educação e esporte também foram áreas contemplada
Dados do painel De Olho no Congresso, checados pela reportagem nesta sexta-feira (27), revelam em quais áreas os deputados federais do Acre mais destinaram emendas parlamentares ao longo de 2025 .
Principais áreas contempladas
De acordo com o levantamento, os parlamentares acreanos concentraram seus recursos em áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado. Entre os setores mais beneficiados estão :
-
Saúde – principal destino das emendas, com recursos para aquisição de equipamentos, custeio de serviços e reforma de unidades hospitalares em diversos municípios;
-
Infraestrutura – pavimentação asfáltica, construção de pontes e recuperação de ramais receberam aportes expressivos;
-
Assistência Social – fortalecimento de programas voltados a populações vulneráveis, incluindo creches e centros de convivência.
Também foram destinados recursos para educação, incluindo obras em escolas e aquisição de materiais didáticos, além de esporte, com investimentos em quadras poliesportivas e eventos esportivos municipais .
Distribuição por parlamentar
A bancada federal do Acre é composta por oito deputados. Embora cada um tenha autonomia para indicar a destinação de suas emendas, a soma dos valores revela um perfil comum de prioridades, com forte apelo social e atenção às demandas estruturais dos municípios .
Os dados reforçam o papel das emendas como instrumento de interlocução entre os parlamentares e as bases eleitorais, viabilizando obras e serviços que, muitas vezes, complementam a capacidade de investimento das prefeituras .
O painel De Olho no Congresso reúne informações detalhadas sobre a atuação parlamentar, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária e da destinação de recursos públicos por parte dos legisladores .
Antônia Lúcia destinou R$ 48 milhões em emendas em 2025, com R$ 11 milhões na modalidade Pix, alvo de questionamentos no STF
A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) destinou mais de R$ 11 milhões em emendas Pixem 2025, modalidade que vem sendo alvo de questionamentos por órgãos de controle e pelo Supremo Tribunal Federal, além de R$ 36 milhões em outras emendas. Ao todo, a parlamentar contou com quase R$ 48 milhões em recursos.
Distribuição dos recursos
As áreas que mais receberam investimentos foram:
-
Saneamento: R$ 19,2 milhões;
-
Transporte: R$ 8,1 milhões;
-
Assistência Social: R$ 8,1 milhões.
A deputada também destinou mais de R$ 4 milhões para as áreas de Saúde e Educação.
Emendas Pix
Os dados do painel De Olho no Congresso, checados pela reportagem, mostram que Antônia Lúcia figura entre os parlamentares acreanos com maior volume de recursos na modalidade de transferências especiais, as chamadas emendas Pix. Esse tipo de emenda, criado pela Emenda Constitucional 105/2019, permite a transferência direta de recursos da União para estados e municípios, sem a necessidade de convênios ou planos de trabalho detalhados, o que tem gerado debates sobre transparência e rastreabilidade.
Em outra plataforma de transparência, o De Olho em Você, os valores destinados pela parlamentar via emendas Pix em 2025 aparecem em R$ 18,1 milhões, superando a marca de R$ 11 milhões inicialmente apontada. A diferença pode estar relacionada à metodologia de cada levantamento ou ao estágio de execução das emendas (autorizadas, empenhadas ou pagas).
Cota parlamentar
Em relação aos gastos com a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) , o gabinete de Antônia Lúcia utilizou R$ 559.142,87 ao longo de 2025 . A cota é utilizada para custear despesas do mandato, como passagens aéreas, divulgação da atividade parlamentar, aluguel de veículos, combustíveis e manutenção de escritório . Em novembro de 2025, a deputada chegou a ser apontada como a líder de gastos com o “cotão” na Câmara dos Deputados, com R$ 522,4 mil registrados até aquele período, sendo 80% desse valor destinado à divulgação das atividades do mandato.
Coronel Ulysses destinou R$ 47 milhões em emendas em 2025, com foco em Assistência Social e Saúde; R$ 6 milhões foram via Pix
O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil) encerrou o ano de 2025 com R$ 47.015.525 em emendas destinadas, sendo mais de R$ 6 milhões na modalidade de transferências especiais, as chamadas emendas Pix. A maior parte dos recursos foi direcionada à Assistência Social, com mais de R$ 11 milhões, seguida por Saúde (R$ 9,4 milhões) e Saneamento (R$ 7,5 milhões).
Distribuição dos recursos
De acordo com levantamento do painel De Olho no Congresso, as áreas que mais receberam investimentos do parlamentar foram:
-
Assistência Social: R$ 11.249.985;
-
Saúde: R$ 9.447.058;
-
Saneamento: R$ 7.597.716;
-
Agricultura: R$ 5.042.500;
-
Esporte: R$ 4.072.160;
-
Educação: R$ 3.129.476;
-
Transporte: R$ 2.209.999.
Emendas Pix
Os dados mostram que Coronel Ulysses destinou R$ 6.045.505 por meio de transferências especiais, modalidade que permite o repasse direto de recursos da União para estados e municípios sem a necessidade de convênios ou planos de trabalho detalhados. O montante representa cerca de 13% do total de emendas indicadas pelo parlamentar.
Coronel Ulysses foi o terceiro deputado federal mais votado do Acre em 2022, com 16.553 votos, e integra a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados . Durante seu mandato, tem priorizado recursos para áreas sociais e de infraestrutura básica nos municípios acreanos .
Eduardo Velloso lidera ranking de emendas entre deputados do Acre com R$ 49,4 milhões; Transporte foi a área mais beneficiada
Também do União Brasil, o deputado federal Eduardo Velloso lidera o ranking de volume de emendas destinadas entre os parlamentares do Acre em 2025, com R$ 49.448.634. Desse total, mais de R$ 9 milhões foram pagos via Pix, na modalidade de transferências especiais.
Distribuição dos recursos
O principal destino dos recursos foi a área de Transporte, com quase R$ 16 milhões. Em seguida, aparecem:
-
Agricultura: R$ 11.486.930;
-
Assistência Social: R$ 8.065.928;
-
Saneamento: R$ 6.058.827;
-
Saúde: R$ 5.417.403;
-
Educação: R$ 2.056.064.
Destaques
Eduardo Velloso é o deputado federal acreano com maior volume total de emendas destinadas no período, superando os demais parlamentares da bancada. O montante de R$ 9 milhões em emendas Pix representa cerca de 18% do total indicado pelo parlamentar.
Natural de Rio Branco e em seu primeiro mandato, Velloso tem concentrado seus recursos em áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado, com forte apelo para infraestrutura e produção rural.
Ainda no União Brasil, a deputada federal Meire Serafim destinou R$ 46.362.929 em emendas ao longo de 2025, sendo mais de R$ 7 milhões na modalidade de transferências especiais, as chamadas emendas Pix.
Distribuição dos recursos
A Assistência Social concentrou a maior fatia dos recursos, com mais de R$ 18 milhões . Em seguida, aparecem:
-
Saúde: cerca de R$ 7 milhões;
-
Educação: cerca de R$ 7 milhões.
As demais áreas contempladas incluem Saneamento, Agricultura, Transporte e Esporte, com investimentos distribuídos para atender demandas municipais e regionais.
Meire Serafim está em seu segundo mandato como deputada federal pelo Acre. Ao longo de 2025, manteve perfil de atuação voltado às pautas sociais, com forte destinação de recursos para programas de assistência e para o fortalecimento das redes municipalizadas de saúde e educação.
O montante de R$ 7 milhões em emendas Pix representa cerca de 15% do total indicado pela parlamentar. A modalidade segue sendo utilizada por parlamentares de diferentes partidos, embora venha sendo alvo de debates sobre transparência e controle.
Roberto Duarte destinou R$ 42,6 milhões em emendas em 2025, com foco em Assistência Social e Transporte
Pelo Republicanos, o deputado federal Roberto Duarte destinou R$ 42.610.670 em emendas ao longo de 2025, com quase R$ 8 milhões na modalidade de transferências especiais, as chamadas emendas Pix.
Distribuição dos recursos
A maior parte dos recursos foi direcionada à Assistência Social, com quase R$ 13 milhões . Em seguida, aparecem :
-
Transporte: R$ 9.668.548;
-
Saneamento: R$ 6.853.880;
-
Saúde: R$ 5.781.731;
-
Agricultura: R$ 5.619.968;
-
Educação: R$ 858.510.
Destaques
Roberto Duarte, que está em seu segundo mandato como deputado federal pelo Acre, tem concentrado suas emendas em áreas de forte apelo social e de infraestrutura básica, com atenção especial aos municípios do interior.
O montante de quase R$ 8 milhões em emendas Pix representa cerca de 18,7% do total indicado pelo parlamentar. A modalidade segue sendo utilizada por integrantes da bancada acreana, ainda que esteja no centro de debates sobre transparência e controle orçamentário.
Socorro Neri lidera ranking de emendas entre deputados do Acre com R$ 61,7 milhões; Saneamento foi a área mais beneficiada
A deputada federal Socorro Neri (Progressistas) liderou o volume total de emendas parlamentares destinadas entre os deputados do Acre em 2025, com R$ 61.698.493 . Desse montante, quase R$ 12 milhões foram pagos via Pix, na modalidade de transferências especiais.
Distribuição dos recursos
Os principais destinos dos recursos foram :
-
Saneamento: R$ 18.882.805;
-
Assistência Social: R$ 16.971.479;
-
Saúde: R$ 10.673.343;
-
Educação: R$ 5.182.175;
-
Transporte: R$ 4.537.366;
-
Agricultura: R$ 3.333.911;
-
Esporte: R$ 2.107.599.
Destaques
Socorro Neri é a parlamentar acreana com maior volume total de emendas destinadas no período, superando os demais integrantes da bancada federal. O montante de quase R$ 12 milhões em emendas Pix representa cerca de 19,4% do total indicado pela deputada.
Em seu primeiro mandato como deputada federal, Socorro Neri tem concentrado seus recursos em áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado, com forte apelo para infraestrutura urbana, assistência e saúde pública.
Zé Adriano destinou R$ 50 milhões em emendas em 2025, com foco em Saúde e Transporte
Com R$ 50.647.246 em emendas destinadas em 2025, o deputado federal José Adriano (Progressistas) direcionou mais de R$ 13 milhões via Pix, na modalidade de transferências especiais.
Distribuição dos recursos
Os maiores investimentos foram concentrados em:
-
Saúde: R$ 13.325.850;
-
Transporte: R$ 10.055.000;
-
Agricultura: R$ 7.577.477;
-
Saneamento: R$ 7.293.117;
-
Assistência Social: R$ 6.251.720;
-
Educação: R$ 2.593.294;
-
Esporte: R$ 2.300.000.
Destaques
José Adriano, que está em seu primeiro mandato como deputado federal, tem direcionado suas emendas prioritariamente para as áreas de saúde, infraestrutura viária e apoio à produção rural, com atenção especial aos municípios do interior.
O montante de mais de R$ 13 milhões em emendas Pix representa cerca de 26% do total indicado pelo parlamentar, um dos percentuais mais altos entre os deputados da bancada acreana nessa modalidade.
Zezinho Barbary destinou R$ 49 milhões em emendas em 2025; Transporte lidera com quase R$ 13 milhões
Também do Progressistas, o deputado federal Zezinho Barbary destinou pouco mais de R$ 49 milhões em emendas ao longo de 2025, sendo quase R$ 8 milhões via Pix, na modalidade de transferências especiais.
Distribuição dos recursos
As áreas prioritárias foram :
-
Transporte: R$ 12.966.667;
-
Assistência Social: R$ 12.000.000;
-
Saúde: R$ 8.903.000;
-
Agricultura: R$ 6.800.000;
-
Saneamento: R$ 6.466.783;
-
Educação: R$ 1.850.000;
-
Esporte: R$ 1.550.000.
Destaques
Zezinho Barbary, em seu segundo mandato como deputado federal, concentrou seus recursos em áreas estratégicas para o desenvolvimento dos municípios acreanos, com forte apelo para infraestrutura viária, políticas sociais e saúde pública.
O montante de quase R$ 8 milhões em emendas Pix representa cerca de 16% do total indicado pelo parlamentar. A modalidade segue sendo utilizada por integrantes da bancada federal do Acre, ainda que esteja sob debate quanto à transparência e rastreabilidade.
Os dados compilados pela reportagem mostram como os oito deputados federais do Acredistribuíram os recursos das emendas ao longo de 2025, com concentração em áreas como Assistência Social, Saúde, Transporte e Saneamento. Ao todo, a bancada destinou mais de R$ 446 milhões em emendas parlamentares, sendo cerca de R$ 80 milhões na modalidade de transferências especiais, as chamadas emendas Pix.
Destaques por parlamentar
-
Socorro Neri (Progressistas): R$ 61,7 milhões (R$ 12 mi em Pix) — líder em volume total;
-
Eduardo Velloso (União Brasil): R$ 49,4 milhões (R$ 9 mi em Pix);
-
Zezinho Barbary (Progressistas): R$ 49 milhões (R$ 8 mi em Pix);
-
José Adriano (Progressistas): R$ 50,6 milhões (R$ 13 mi em Pix);
-
Coronel Ulysses (União Brasil): R$ 47 milhões (R$ 6 mi em Pix);
-
Meire Serafim (União Brasil): R$ 46,3 milhões (R$ 7 mi em Pix);
-
Roberto Duarte (Republicanos): R$ 42,6 milhões (R$ 8 mi em Pix);
-
Antônia Lúcia (Republicanos): R$ 48 milhões (R$ 11 mi em Pix).
Principais áreas contempladas
Os recursos foram direcionados prioritariamente para:
-
Assistência Social: mais de R$ 86 milhões;
-
Saúde: cerca de R$ 68 milhões;
-
Transporte: aproximadamente R$ 65 milhões;
-
Saneamento: aproximadamente R$ 60 milhões;
-
Agricultura: cerca de R$ 44 milhões;
-
Educação: aproximadamente R$ 24 milhões;
-
Esporte: cerca de R$ 12 milhões.
Emendas Pix
O montante de R$ 80 milhões em emendas Pix representa cerca de 18% do total destinado pela bancada. A modalidade, que permite transferências diretas sem convênios, tem sido alvo de debates sobre transparência e controle orçamentário, especialmente após decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU) apontando irregularidades na execução desses recursos em nível nacional.
Acompanhamento público
As informações fazem parte de levantamentos públicos, como os painéis De Olho no Congresso e dados oficiais da Câmara dos Deputados, e permitem acompanhar a destinação dos recursos e os gastos realizados pelos gabinetes no período. Os números consolidados reforçam o papel das emendas como instrumento de interlocução entre os parlamentares e as bases eleitorais, viabilizando obras e serviços nos municípios acreanos.
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco participa do IV Encontro da Rede de Governança Ambiental do Acre
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), participou do IV Encontro da Rede de Governança Ambiental do Acre, realizado nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2026, na capital acreana.
Representaram o município as técnicas Aline Martins e Cirleide Maia, da Diretoria de Gestão Ambiental e Mudanças Climáticas da Semeia, reforçando o compromisso de Rio Branco com a integração das políticas ambientais no âmbito estadual e municipal.
A Rede de Governança Ambiental do Acre foi instituída pelo Decreto nº 11.374/2023 e tem como finalidade alinhar objetivos e aprimorar ações conjuntas entre o Estado e os municípios, em prol do fortalecimento da política ambiental.
O Regimento Interno da Rede, aprovado pelo Decreto nº 11.826, de 20 de janeiro de 2026, regulamenta sua organização e estabelece diretrizes para a atuação integrada entre o Estado e os municípios.
Durante o encontro, foram debatidas pautas estratégicas como o Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudança do Clima (SIMAMC), ações de comando e controle, fiscalização e licenciamento ambiental, monitoramento ambiental e instrumentos como o Cadastro Ambiental Rural (CAR/PRA), além da atuação do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) e da Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (SEPI).
Também foi realizada a Assembleia Geral da Rede, com apresentação do Regimento Interno, escuta dos municípios e encaminhamentos para 2026, incluindo discussões sobre conselhos e fundos municipais.
A participação da Prefeitura de Rio Branco reforça o papel do município na agenda ambiental acreana, especialmente nas ações voltadas à governança climática, planejamento integrado e fortalecimento da gestão ambiental nos municípios.
<p>The post Prefeitura de Rio Branco participa do IV Encontro da Rede de Governança Ambiental do Acre first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco recebe visita técnica da Ufac para conhecer sistema de videomonitoramento
A Prefeitura de Rio Branco recebeu, na sala de videomonitoramento do município, na manhã desta sexta-feira (27), a visita técnica de representantes da Universidade Federal do Acre, interessados em conhecer de perto o funcionamento do sistema utilizado pela gestão municipal. O modelo, considerado inédito no estado, tem se destacado pelo uso de tecnologia para reforçar a segurança pública, o ordenamento urbano e o acompanhamento de obras e do trânsito na capital.
A equipe da universidade demonstrou interesse em analisar a estrutura implantada pelo município com a perspectiva de, futuramente, firmar uma parceria institucional para a instalação de uma sala de videomonitoramento dentro do campus, ampliando a integração entre as estruturas e fortalecendo as ações de segurança.
De acordo com o diretor de tecnologia da sala de videomonitoramento da Prefeitura, Manuel de Jesus, a visita representa um passo importante para a cooperação entre as instituições. “Recebemos o comunicado da universidade com muita alegria. A equipe técnica demonstrou interesse no projeto e também apresentou propostas de uso de tecnologias que estão sendo desenvolvidas no campus. Foi um momento de troca de conhecimento e construção de possibilidades”, destacou.
O programa Rio Branco Mais Segura é uma iniciativa da prefeitura que conta com 261 câmeras fixas e 49 móveis de alta tecnologia distribuídas em todas as regionais da cidade. O sistema realiza a captura de imagens em tempo real, direcionando os dados para os bancos das instituições de segurança já integradas à plataforma, permitindo respostas mais rápidas e maior eficiência no monitoramento urbano.
Durante o encontro, a equipe da Ufac conheceu o histórico de implantação do sistema, desde a concepção da ideia até a instalação dos portais e equipamentos em pontos estratégicos. Também foram apresentados os projetos que integram o programa, como o De Olho no Trânsito, De Olho na Obra e De Olho no Rio, além de outras iniciativas em fase de planejamento.
Para o analista Eduardo de Assis Oliveira, o sistema é inovador e de grande utilidade. Segundo ele, a equipe ficou surpresa com a magnitude da estrutura. “Já tínhamos conhecimento do projeto, mas não imaginávamos essa dimensão. É uma ferramenta muito útil tanto para o poder público quanto para a população. Neste momento estamos conhecendo o funcionamento para levar as informações à gestão superior da universidade e avaliar as possibilidades”, afirmou.
O integrante da equipe universitária de tecnologia, Renilson Oliveira, também avaliou positivamente a estrutura. “É um sistema que integra vários setores, como trânsito e obras, sempre com foco no bem-estar da sociedade. A cidade universitária já estuda a possibilidade de levar a proposta para a reitoria e demais órgãos competentes para análise e, quem sabe, firmar uma parceria com a prefeitura”, ressaltou.
Segundo Manuel de Jesus, a aproximação com a universidade abre espaço para o desenvolvimento de novas funcionalidades, integrações tecnológicas e soluções inovadoras para tornar Rio Branco uma cidade cada vez mais inteligente. “A universidade é um berço de ideias e reúne jovens talentos e equipes qualificadas. Essa parceria será fundamental para fortalecer pesquisas aplicadas e garantir melhorias contínuas nos sistemas de monitoramento, ampliando a segurança das instituições e de toda a população”, concluiu.
<p>The post Prefeitura de Rio Branco recebe visita técnica da Ufac para conhecer sistema de videomonitoramento first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Comentários
Acre
Qualificação orienta dentistas sobre encaminhamentos ao atendimento especializado
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira (27), uma qualificação voltada aos cirurgiões-dentistas da atenção primária, especializada e das vans odontológicas do município. A ação ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Infraestrutura e teve como foco o correto encaminhamento dos pacientes do atendimento básico para o serviço especializado ofertado no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na Policlínica Barral y Barral.
Segundo Maria Rita, assessora do Departamento de Saúde Bucal, a iniciativa busca qualificar os profissionais para garantir mais eficiência no fluxo de atendimento.
“A qualificação é para orientar os profissionais da atenção básica sobre o encaminhamento correto dos pacientes ao CEO. A ideia é garantir que o paciente chegue preparado para a especialidade, evitando retornos desnecessários e melhorando a qualidade do atendimento”, explicou a profissional.
A programação incluiu ainda uma palestra sobre patologia e estomatologia, ministrada pela cirurgiã-dentista Maria do Carmo Miranda, do CEO, que ressaltou a importância do diagnóstico precoce.
“Com uma anamnese detalhada e um exame clínico bem feito, conseguimos identificar precocemente diversas patologias da cavidade oral, inclusive o câncer, e encaminhar corretamente esses pacientes para o Centro de Especialidades”, destacou Miranda.
Para os profissionais, a qualificação também contribui para a padronização do atendimento. A dentista Ana Gabriela Liberato enfatizou os benefícios da capacitação para o dia a dia profissional.
“Essa qualificação ajuda a nivelar os profissionais, principalmente quem está chegando agora, além de relembrar conteúdos importantes, o que facilita e melhora o atendimento ao paciente”, afirmou.
A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a qualificação permanente dos profissionais de saúde bucal, contribuindo para um atendimento mais organizado, eficiente e alinhado às reais necessidades da população.
<p>The post Qualificação orienta dentistas sobre encaminhamentos ao atendimento especializado first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Você precisa fazer login para comentar.