Banca da Educação diz que candidata excluída tentou construir caso com foto e vídeo de lacre

A banca Instituto Nosso Rumo, responsável pela prova do concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), aplicado no último domingo (13), para mais de 50 mil inscritos, garantiu ao ac24horas nesta segunda-feira (14) que não houveram problemas de segurança na aplicação do certame. Ainda no domingo, um vídeo circulou em redes sociais mostrando a coleta de um lacre de prova sendo coletado por um policial militar.

De acordo com Paulo Guilherme, gerente executivo do instituto Nosso Rumo, o que houve foi que o lacre de um dos malotes de prova deslizou de forma incomum no momento de sua abertura. Uma das candidatas do concurso teria então tentado construir um caso em cima do ocorrido.

“Há um lacre que fecha o malote. O conteúdo do malote está todo lacrado. Então, em termos de segurança, a prova foi toda muito bem aplicada. As provas estão regulares, todos receberam suas provas sem duplicidade. O lacre foi entregue à polícia para fazer a perícia, mas ele, enfim, consta como regular, pois só deslizou de uma forma diferente ao convencional”, afirmou Guilherme.

Sobre a candidata que fez a denúncia, a banca explicou que por ter rompido o lacre do seu celular e o acessado, ela está fora da concorrência. “Essa candidata rompeu o seu lacre, do seu saquinho do celular, tirou as fotos, fez filmagens, etc., e ela foi anulada, não é mais uma participante do processo por violar as leis do edital. Ela tentou incitar a todos, não conseguiu, e agora está sozinha tentando fazer esse barulho”, disse o gerente executivo do instituto Nosso Rumo.

O Instituto Nosso Rumo lembra ainda que a aplicação das provas foi acompanhada pelo Ministério Público, pela polícia militar, e por agentes fiscalizadores do Estado.

