Baixa vacinação contra a gripe em crianças pode trazer ‘caos total’

Amanda Garcia - CNN

A baixa adesão à vacinação contra a gripe de crianças preocupa especialistas. Em entrevista à CNN Rádio nesta terça-feira (8), a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabella Ballalai, fez um alerta: “As crianças não estão vacinadas, as coberturas estão abaixo de 60%, e isso pode ser o caos total.”

Segundo ela, é muito importante que as crianças sejam vacinadas, especialmente no período do inverno. “Estamos na campanha contra a influenza, um dos primeiros grupos foram as crianças menores de 6 anos, que têm risco alto de hospitalização, e nossa cobertura não chegou a 60%.”

“Outros vírus têm sido motivo de hospitalização em 44% dos casos de crianças, não é só a Covid-19”, completou.

Isabella Ballalai explicou que a incidência de mortes por Covid-19 em crianças “continua sendo rara”, e representa 1% dos óbitos do país. Segundo ela, o que preocupa é o número elevado de casos: “Quanto mais infecções, a proporção de crianças [infectadas] vai aumentar.”

Ballalai também disse que há risco de que doenças eliminadas pela vacinação, como a poliomielite, tenham novos surtos no país.