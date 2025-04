Bahia mantém jejum de Vitor Roque, faz no fim e bate o Palmeiras no Allianz

Mailza acompanhou o governador Gladson Camelí em visita as obras da Operação Tapa-buracos em parceria do município com o governo do estado por meio do Deracre

A vice-governadora e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social (SEASDH) Mailza Assis representou o estado do Acre na abertura da programação alusiva do 33º aniversário de emancipação política do município de Epitaciolândia, na noite desta sexta-feira, 25, na região do Alto Acre.

Ao lado do prefeito do município, Sérgio Lopes, secretários municipais, vereadores e autoridades militares, Mailza abriu o desfile cívico que contou com apresentação do Corpo de Bombeiros Militar e Escolas Municipais. No palanque oficial, a vice-governadora lembrou da evolução histórica da cidade erguida às margens do antigo Seringal Bela Flor, à direita do rio Acre e do ex-governador do Acre, Edmundo Pinto, autor da lei que criou os novos municípios em 1992.

“Epitaciolândia carrega muito simbolismo em sua história, desde a homenagem ao ex-presidente da República Epitácio Pessoa, a aguerrida trajetória de seu povo muito nos orgulha e nos motiva a estar aqui neste dia”, acrescentou.

A titular da SEASDH afirmou que ainda em maio retornará ao município para inaugurar a Casa da Mulher, fruto de sua emenda como senadora da República. “Vamos entregar atendimento multidisciplinar e humanizado às mulheres de Epitaciolândia e toda região do Alto Acre“.

O prefeito Sergio Lopes lembrou que o município conquistou, pela 4ª vez, o primeiro lugar no ranking do Programa Previne Brasil, uma iniciativa do Ministério da Saúde que visa melhorar a qualidade da Atenção Primária no Sistema Único de Saúde (SUS). O programa avalia indicadores como cobertura vacinal, atendimento pré-natal, prevenção de doenças crônicas e outros aspectos relacionados à saúde básica.

“Graças a esta parceria a cidade se transformou em um canteiro de obras. A vice-governadora Mailza tem dado um olhar diferenciado a Epitaciolândia, muitas obras são frutos de suas emendas. O governador Gladson Camelí esteve mais cedo conosco visitando as obras do Programa de Verão, são investimentos que ajudam a nossa cidade crescer”, destacou o prefeito.

Ainda cedo, Mailza acompanhou o governador Gladson Camelí em visita as obras da Operação Tapa-buracos em parceria do município com o governo do estado por meio do Deracre. Ela também participou da abertura oficial da terceira edição do Intermed, o campeonato universitário internacional de futsal que reúne estudantes brasileiros das universidades bolivianas, na cidade de Brasileia, na região de fronteira.

