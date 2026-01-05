Cotidiano
Bahia faz consulta pelo goleiro acreano Weverton, do Palmeiras
O gol continua como uma das posições buscadas pela diretoria do Bahia para reforçar a equipe. O Tricolor fez consulta ao estafe do goleiro Weverton, do Palmeiras, e aposta em um modelo de negócios atrativo para contratar o jogador de 38 anos.
A ideia do Tricolor é oferecer um salário maior ao arqueiro palmeirense, além de três anos de contrato, mais um baseado na performance do atleta no último ano do possível vínculo com o Esquadrão.
Desde o ano passado que o Bahia busca um goleiro para dar segurança à posição. O Tricolor tentou contratar Everson, do Atlético-MG, no início de 2025, mas o arqueiro renovou com o Galo. Pau López, do Girona, também foi tentado.
Durante a busca por um novo goleiro, Marcos Felipe, que estava em baixa, deixou o Bahia. O clube então se reforçou com João Paulo, que chegou por empréstimo do Santos até junho de 2026. Mas quem se firmou mesmo foi Ronaldo, que emplacou sequência de grandes atuações, tomou conta da posição e foi comprado pelo Bahia no fim de 2025.
Carreira de legado no Palmeiras
Com passagens por Portuguesa, Botafogo-SP, América-RN, Oeste, Corinthians e Athletico, Weverton foi campeão olímpico com a Seleção em 2016, no Rio de Janeiro, e defende as cores do Palmeiras desde 2017.
No clube paulista, o goleiro fez 448 jogos e conquistou 12 títulos: duas Libertadores, três Brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e quatro Paulistões.
Galvez é goleado pelo Grêmio e se complica na Copa São Paulo de Futebol Júnior
Tricolor gaúcho vence por 7 a 0, mantém 100% de aproveitamento e fica perto da classificação no Grupo 2
O Galvez-AC foi derrotado por 7 a 0 pelo Grêmio na tarde desta segunda-feira (5), pela segunda rodada do Grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi disputada na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP), e teve amplo domínio da equipe gaúcha, com destaque para o atacante Felipe Magalhães, que teve atuação decisiva no confronto.
Com o resultado, o Grêmio chegou aos seis pontos, manteve 100% de aproveitamento na competição e alcançou saldo positivo de nove gols. Segundo informações do GE-AC, o Tricolor pode garantir a classificação antecipada ainda nesta segunda-feira, caso o duelo entre Votuporanguense e Falcon, marcado para as 18h15, termine em empate ou vitória da equipe paulista.
Já o Galvez acumulou a segunda derrota consecutiva na fase de grupos e passou a viver situação delicada na Copinha. A equipe acreana agora depende do resultado da outra partida da chave para saber se ainda terá chances matemáticas de classificação à segunda fase na última rodada do Grupo 2.
Deracre apresenta vídeo com maquete digital da 6ª ponte do Arco Viário de Rio Branco
O processo licitatório é coordenado pelo Deracre, com apoio do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). Parte das intervenções também conta com financiamento da Caixa Econômica Federal
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), divulgou nesta segunda-feira, 5, um vídeo com maquete digital da sexta ponte sobre o Rio Acre, na região do Belo Jardim, estrutura que integra uma das fases do Arco Viário de Rio Branco.
O material audiovisual detalha o projeto da obra e evidencia o avanço do empreendimento, que já teve o processo licitatório concluído, com empresa vencedora definida, e segue para a fase de assinatura do contrato.
Arco Viário de Rio Branco
“Mesmo durante o período de inverno, conseguimos manter o avanço da obra, já que não houve chuvas tão intensas. A previsão é concluir a etapa de pavimentação até o fim do verão seguinte”, destaca.
Prefeitura de Jordão sanciona orçamento de R$ 61,8 milhões para 2026
A Prefeitura de Jordão publicou nesta segunda-feira, 5, a Lei nº 18, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026. O orçamento aprovado pela Câmara Municipal totaliza R$ 61.804.534,08, mantendo o equilíbrio entre receitas e despesas, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).
De acordo com o texto da lei, o orçamento municipal é composto pelo Orçamento Fiscal, que engloba o Poder Legislativo e os órgãos do Poder Executivo, e pelo Orçamento da Seguridade Social, responsável pelas ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social. Do montante global, R$ 56,2 milhões serão destinados ao Orçamento Fiscal, enquanto R$ 5,59 milhões ficarão para a Seguridade Social.
A educação concentra a maior parcela dos recursos previstos, com R$ 31,5 milhões, reafirmando o setor como prioridade da gestão municipal. A saúde aparece em seguida, com dotação de R$ 8,23 milhões, enquanto a área de administração contará com R$ 9,17 milhões. Também estão previstos investimentos em urbanismo, que receberá R$ 5,83 milhões, e em assistência social, com recursos superiores a R$ 1,75 milhão.
Entre os órgãos da administração municipal, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura lidera o volume de recursos, com R$ 31,9 milhões. Já a Secretaria Municipal de Administração, Obras e Infraestrutura terá orçamento de R$ 12,2 milhões. A Secretaria de Saúde contará com R$ 8,23 milhões, e a Câmara Municipal receberá R$ 1,42 milhão para a manutenção de suas atividades ao longo de 2026.
A lei orçamentária autoriza ainda o Poder Executivo a realizar remanejamentos e transposições de recursos, firmar convênios com entidades governamentais e não governamentais e abrir créditos suplementares de até 30% do valor total da despesa fixada, desde que respeitados os limites legais. Ficam excluídas desse cálculo despesas vinculadas ao SUS, FNDE, FNAS, convênios e operações de crédito.
Outro ponto previsto é a possibilidade de atualização monetária do orçamento até o primeiro semestre de 2026, com base no índice oficial de inflação do governo federal, caso a variação ultrapasse 10%, com o objetivo de preservar o poder de compra da administração municipal.
