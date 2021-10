Avô é condenado a mais de 58 anos por estuprar netas no interior do Acre

Um homem de 73 anos de idade foi condenado a 58 anos e oito meses de prisão, em regime inicial fechado, por abusar das três netas. A sentença é da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul.

Das três vítimas, uma foi abusada dos 6 até os 13 anos de idade, inclusive chegou a engravidar. As outras também foram abusadas bem novas, quando tinham 6 e a outra 9 anos de idade. O caso ocorreu entre os anos de 2015 e 2021, no Rio Juruá, Comunidade Triunfo, no município de Marechal Thamaturgo, no interior do Acre.

De acordo com a sentença, assinada pelo juiz de Direito Marlon Machado, as crianças eram ameaçadas de morte pelo avô caso denunciassem os abusos. A neta mais velha passou a morar com o avô depois que ele ficou viúvo.

Na audiência, a vítima esclareceu que até os 12 anos, o avô apenas passava a mão no corpo dela, mas que foi se intensificando e chegou a trancá-la no quarto dele e a enforcá-la para manter relação sexual. A denúncia foi feita quando ela fugiu da residência dele e relatou a situação à mãe, que a orientou a denunciar o caso. As duas irmãs também confessaram os abusos.

Em juízo, o réu confessou ter praticado relação sexual com a neta mais velha e que, após a morte da esposa, passou a ver nas vítimas o papel de mulher.

Ao estabelecer a pena em 58 anos e oito meses de prisão, o juiz enfatizou que o crime pelo qual o réu é condenado trata-se de fato gravíssimo e fixou, como reparação mínima, em favor de cada vítima, o valor de R$ 5 mil reais.

“Evidencia-se que esse delito tem representado perigo para crianças e adolescentes. Essa espécie de delito é por si só reprovável”, diz trecho da sentença.