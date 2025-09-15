Brasil
Avião que caiu em represa no Amazonas transportava mais de 500 kg de drogas
FAB e Polícia Federal confirmaram atualização do caso; aeronave interceptada vinha da Venezuela e caiu em Presidente Figueiredo
A PF (Polícia Federal) e a FAB (Força Aérea Brasileira) atualizaram as informações sobre o avião bimotor que caiu na represa de Balbina, em Presidente Figueiredo, no Amazonas.
A aeronave, que havia sido interceptada na última quarta-feira (10), transportava um total de 546,5 quilos de skunk, quantidade superior à estimativa inicial de 380 kg. O voo partiu da Venezuela e ingressou de forma irregular no espaço aéreo brasileiro.
Interceptação no espaço aéreo
O avião, modelo Beechcraft 58 Baron, prefixo PR-DCS, foi identificado pelos radares do COMAE (Comando de Operações Aeroespaciais) por volta das 9h (horário de Brasília).
Caças A-29 Super Tucano foram acionados para realizar os protocolos de policiamento do espaço aéreo, que incluíram reconhecimento visual, interrogação e ordem de mudança de rota.
O piloto, no entanto, descumpriu as determinações da Defesa Aérea. Ele desceu de forma arriscada próximo à copa das árvores e lançou a aeronave nas águas da represa de Balbina, em uma tentativa de escapar da interceptação.
Ação em solo e apreensão
Na sequência, equipes da PF, transportadas em um helicóptero Bell 412 da Coordenação de Aviação Operacional, executaram as Medidas de Controle no Solo (MCS).
Inicialmente, foram apreendidos cerca de 380 kg de drogas. Após novas buscas, a PF identificou mais entorpecentes no local, elevando a apreensão para 546,5 kg de skunk.
A interceptação fez parte da Operação Ágata Ostium, integrada ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF).
Anemia por deficiência de ferro: entenda diagnóstico de Bolsonaro
Ex-presidente foi submetido a exames laboratoriais e de imagem no domingo (14)
O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi diagnosticado com um quadro de anemia por deficiência de ferro, segundo boletim médico divulgado no domingo (14). Também chamada de anemia ferropriva, a condição é caracterizada pela produção insuficiente de glóbulos vermelhos saudáveis no sangue.
Como o próprio nome sugere, esse tipo de anemia é causada pela insuficiência de ferro, o que dificulta a produção suficiente de glóbulos vermelhos, células sanguíneas responsáveis pelo transporte de oxigênio. Consequentemente, a condição leva a sintomas como cansaço e falta de ar.
Segundo o Manual MSD, referência médica publicada pela farmacêutica Merk & Co., a deficiência de ferro é uma das causas mais comuns de anemia e a perda de sangue é um dos principais fatores que levam à falta do mineral em adultos. Geralmente, a condição pode estar relacionada ao fluxo menstrual excessivo, em pessoas que menstruam, ou à hemorragia no trato digestivo.
Outro fator relacionado à deficiência de ferro é a alimentação ou a má absorção de ferro pelo trato digestivo, o que pode ser causado por diferentes distúrbios, incluindo a doença celíaca.
Sintomas de anemia por deficiência de ferro
Os sintomas da anemia ferropriva tendem a surgir de forma gradual e são semelhantes a outros tipos de anemia. Segundo a Mayo Clinic, hospital de referência nos Estados Unidos, os sinais e sintomas incluem:
- Fadiga extrema;
- Fraqueza;
- Palidez;
- Falta de ar;
- Tontura ou vertigem;
- Dor de cabeça;
- Unhas quebradiças;
- Inchaço ou dor na língua;
- Desejos incomuns por substâncias não nutritivas, como gelo, terra ou amido;
- Falta de apetite;
- Mãos e pés frios.
O diagnóstico de anemia ferropriva é feito por meio de exame de sangue, principalmente a medição de ferritina (uma proteína que armazena o ferro). Um nível baixo de ferritina indica deficiência de ferro.
Como é feito o tratamento?
O tratamento da anemia por deficiência de ferro pode envolver o uso de suplementos com esse mineral, além de ajustes na dieta para aumentar a ingestão do nutriente.
Além disso, quando a causa da anemia está relacionada a hemorragias, é preciso localizar sua origem e estancá-la. A suplementação pode ser feita em seguida.
Se não tratada adequadamente, a anemia ferropriva pode levar a problemas cardíacos, como arritmias, afetar o crescimento de crianças e bebês e, em gestantes, aumentar o risco de partos prematuros e bebês com baixo nascimento ao nascer.
Prevenção
Segundo a Mayo Clinic, é possível prevenir a deficiência de ferro através da alimentação, incluindo na dieta alimentos como:
- Carne vermelha;
- Frutos-do-mar;
- Feijão;
- Vegetais verde-escuros, como espinafre;
- Frutas secas;
- Cereais, pães e massas enriquecidas com ferro;
- Ervilhas.
Alimentos ricos em vitamina C também ajudam a aumentar a absorção de ferro pelo corpo. É o caso de:
- Suco de laranja;
- Brócolis;
- Kiwi;
- Melão;
- Folhas verdes;
- Pimentas;
- Morango;
- Tangerina;
- Tomate.
Fonte: CNN
EUA: Café sobe 40%, roubo de cargas cresce e setor ganha guia anti-ladrão
Preço ao consumidor atingiu recorde histórico de US$ 8,872 a libra em agosto e Associação Nacional do Café distribui guia para empresas
Sean McLain é gerente de vendas de uma importadora de café no Colorado, nos Estados Unidos. Há alguns meses, o executivo ficou famoso na indústria cafeeira americana por ter ido à internet para alertar concorrentes sobre o roubo de cargas.
“Um caminhão nosso cheio de café foi roubado e quero compartilhar minha história para que você possa aprender com ela e proteger suas operações”, escreveu no site da empresa Desert Sun Coffee, ao detalhar o passo a passo dos ladrões.
O caso não é isolado.
Em março, a Associação Nacional do Café (NCA, na sigla em inglês) discutiu os roubos de caminhões na conferência anual do setor em Houston, no Texas. O setor cita “dezenas” de roubos nos últimos meses – algo inédito no país.
A empresa de gestão de risco logístico Overhaul estima que os roubos de carga de alimentos e bebidas cresceram 41% em um ano, sendo lideradas pelo café e bebidas energéticas. Um caminhão com 20 toneladas de café tem carga estimada em mais de US$ 180 mil – ou cerca de R$ 1 milhão.
Os EUA são líderes mundiais no consumo de café, mas a produção local praticamente não existe. Por isso, precisam importar quase 100% de tudo o que enche as xícaras e canecas.
O processo é quase sempre o mesmo: um navio vem dos grandes produtores – como Brasil, Colômbia ou Vietnã, descarrega em um porto e, então, caminhões levam os grãos a todo o país. É aí que ocorrem os roubos.
Esse fenômeno parece ter ganhado ainda mais força com a disparada dos preços em meio ao tarifaço de Donald Trump. A guerra comercial torna a carga ainda mais valiosa – um verdadeiro ouro negro em grãos.
Dados do Departamento de Estatísticas dos EUA mostram que o preço médio do café torrado e moído no varejo atingiu o recorde de US$ 8,872 a libra (453,6 gramas) em agosto.
Só no mês passado, o preço médio subiu 5,4% na comparação com julho. Em 12 meses, a disparada alcança 40,6%.
Com esse pano de fundo, a Associação Nacional do Café enviou na semana passada a cartilha “Combatendo a fraude e o roubo de café” aos quase 300 associados – que vão desde gigantes como Nestlé e Starbucks a pequenos torrefadores.
O documento de oito páginas tem dicas de várias naturezas. Entre as recomendações, estão protocolos para escolher empresas lícitas e que ofereçam ferramentas de segurança, como frota monitorada por satélite.
A NCA também sugere fortemente que “em nenhuma circunstância as cargas deverão ser desviadas” do caminho programado entre o vendedor e comprador. Indica ainda o uso de “lacres mais espessos, embora mais caros, são mais difíceis de violar ou romper e podem diminuir a atratividade” da carga.
“Não espere que o desastre aconteça. Tome medidas agora, reavaliando seus contratos, revisando seu seguro e mantendo-se vigilante”, resume Sean McLain, o executivo que ficou famoso pelo roubo da carga.
STF prepara para esta semana novos recados sobre anistia
Plenário julga nesta quarta indulto concedido por Bolsonaro a PMs condenados pelo massacre do Carandiru
O STF (Supremo Tribunal Federal) prepara para esta semana uma nova “rodada” de recados sobre anistia – pauta que ganhou força entre parlamentares de oposição depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo plano de golpe de Estado.
Nesta quarta-feira (17), o plenário da Corte vai debater a constitucionalidade do indulto concedido por Bolsonaro aos policiais militares punidos pelo massacre do Carandiru, em 2 de outubro de 1992.
Assinado pelo então presidente em dezembro de 2022, na reta final do seu mandato, o decreto foi suspenso por liminar da então presidente do STF, ministraRosa Weber (hoje aposentada) em janeiro seguinte.
Rosa considerou que o indulto transgride recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA (Organização dos Estados Americanos) no sentido de investigar, processar e punir os responsáveis pelo massacre.
Embora a ação diga respeito especificamente ao indulto sobre os policiais militares de São Paulo envolvidos nas 111 mortes do Carandiru, a expectativa é de que um debate mais amplo sobre anistia permeie os votos dos ministros.
“O momento da clemência é essencial para se apurar se o crime cometido admite o favor”, disse o procurador-geral da República, Paulo Gonet, em parecer enviado ao Supremo, em que defende a manutenção da derrubada do indulto.
Durante o julgamento de Bolsonaro, concluído na semana passada, ministros como Flávio Dino e Alexandre de Moraes indicaram que crimes contra a democracia – como golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito – não são “anistiáveis”.
