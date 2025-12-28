Avião que caiu em Copacabana é retirado do mar neste domingo (28/12)

A aeronave que caiu no mar da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi retirada da água no início da tarde deste domingo (28/12). A operação foi realizada com o auxílio de um rebocador equipado com guindaste. Para garantir a segurança durante a operação, o trecho da praia onde o avião estava foi isolado pelas autoridades.

Avião que caiu em mar na praia de Copacana é retirado neste domingo

Os destroços serão encaminhados para perícia técnica, que deve apurar as causas da queda.

O acidente aconteceu no início da tarde desse sábado (27/12), após o avião que atuava levando faixas com anúncios cair no mar. A aeronave sobrevoava a água entre os postos 3 e 4, próximo à Rua Santa Clara. O corpo do piloto Luiz Ricardo Leite de Amorim, de 40 anos, foi encontrado horas após o acidente pelos Bombeiros.

“O Corpo de Bombeiros confirma que houve um falecimento, encontraram o corpo do piloto. A gente conversou também com a empresa que fazia a gestão desse avião, seria o primeiro voo do piloto nesse tipo de aeronave e a gente já está colaborando com o Cenipa e todos os órgãos para prestar essas informações necessárias,” afirmou.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro (Seop-RJ) informou ao Metrópoles que a aeronave não estava autorizada a fazer a publicidade específica da faixa que carregava no momento da queda. Segundo a Prefeitura do Rio, a empresa Visual Propaganda Aérea – Eireli é sim habilitada, mas não tinha a licença necessária para a divulgação no sábado.

