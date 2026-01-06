Avião de pequeno porte sofre incidente durante decolagem em Tarauacá

Um avião de pequeno porte se envolveu em um incidente na pista de pouso do município de Tarauacá, na manhã desta terça-feira (6), durante uma tentativa de decolagem com destino a Jordão. A aeronave transportava o piloto e dois passageiros quando apresentou uma falha ainda na metade da pista.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal Extra do Acre, durante a corrida de decolagem um dos pneus da aeronave estourou, o que levou o piloto a interromper imediatamente o procedimento. Apesar de conseguir retirar o avião da pista principal, o piloto acabou perdendo o controle da aeronave, que só parou na cabeceira da pista.

O Corpo de Bombeiros de Tarauacá foi acionado e esteve no local para atender a ocorrência. Em entrevista ao Extra do Acre, o subcomandante da corporação, tenente Marcelo Monteiro, informou que ninguém ficou ferido.

“Foi constatado que a aeronave sofreu danos no trem de pouso, além de alguns arranhões na estrutura, mas felizmente não houve vítimas”, destacou o tenente.

Ainda segundo os bombeiros, não houve princípio de incêndio nem vazamento de combustível, o que afastou riscos maiores. As causas do estouro do pneu deverão ser apuradas pelos órgãos responsáveis.

O incidente chamou a atenção de moradores e trabalhadores que estavam nas proximidades do aeródromo, mas a situação foi rapidamente controlada. A pista permanece liberada, e a aeronave passará por avaliação técnica antes de qualquer nova tentativa de voo.