Avião de pequeno porte sofre incidente durante decolagem em Tarauacá
Falha em pneu obrigou piloto a interromper procedimento; ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros
Após entraves, prefeitura prevê publicação do edital do transporte coletivo até o fim de janeiro
O secretário Especial de Articulação Institucional (SAI) de Rio Branco, Rennan Biths, afirmou nesta segunda-feira (5), que a licitação do transporte público da capital acreana deve ser republicada até o fim de janeiro. Segundo ele, os entraves legais que paralisavam o processo foram superados com a aprovação das leis necessárias pela Câmara Municipal, restando apenas a conclusão de trâmites burocráticos internos.
De acordo com o secretário, das normas aprovadas pelos vereadores, apenas uma ainda aguarda a finalização do rito interno da Câmara. Trata-se do chamado “autógrafo”, documento que formaliza o envio da lei aprovada ao Executivo para sanção do prefeito e posterior publicação no Diário Oficial. “Tem uma lei que ainda está nesse trâmite interno da Câmara. As outras já estão ok, sancionadas e publicadas. Essa última deve ser encaminhada de hoje para amanhã, para que o prefeito possa assinar e mandar para publicação”, afirmou.
Segundo o secretário, o atraso não decorre de qualquer manobra para adiar o processo, mas do acúmulo de demandas no fim do ano legislativo. “Não tem nada regimental que permita segurar isso. É só rito mesmo. No final do ano são muitas leis aprovadas, vem o recesso e acaba sendo um volume grande de trabalho”, pontuou.
Paralelamente à conclusão dessa etapa, a prefeitura já avança na revisão técnica do processo licitatório, adequando-o à nova Lei de Licitações. Conforme Biths, três documentos obrigatórios estão sendo atualizados: o Documento de Formalização da Demanda, o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência. “Esses instrumentos estão sendo revisados internamente aqui na prefeitura, por conta das mudanças na lei”, disse.
A expectativa da gestão municipal é concluir essa fase técnica até o dia 12 de janeiro. Após isso, o processo será encaminhado à Procuradoria-Geral do Município (PGM) para a análise final. “A gente está trabalhando para que, até o final deste mês, o edital seja republicado, considerando que ele já existia e agora passará por essas modificações”, concluiu o secretário.
Governo do Acre decreta situação de emergência em Porto Acre após cheias do Rio Acre
Chuvas intensas no fim de dezembro provocaram inundações, afetaram comunidades ribeirinhas e levaram o rio a ultrapassar a cota de transbordamento
Famílias começam a deixar abrigo público após recuo do Rio Acre em Rio Branco
Após nove dias no abrigo público, pelo menos 12 famílias que estavam acolhidas na Escola de Ensino Fundamental Marilda Gouveia Viana, no bairro João Eduardo, em Rio Branco, começaram a retornar às suas residências. As famílias haviam sido retiradas de casa em razão da cheia do Rio Acre.
De acordo com reportagem do ac24horas Play nesta terça-feira, 6, o abrigo chegou a receber ao menos 52 pessoas, oriundas dos bairros Airton Sena, Seis de Agosto, Baixada da Habitasa e Cadeia Velha, áreas historicamente afetadas por alagamentos durante o período de cheia do rio.
O coordenador do abrigo, Rogério, destacou que o período de acolhimento foi desafiador, mas ressaltou o apoio da Prefeitura de Rio Branco e da Secretaria Municipal de Assistência Social. “A gente conseguiu vencer esse desafio. As famílias estão retornando às residências e ao conforto dos seus lares. Elas ficaram aqui bem acolhidas”, afirmou.
Segundo ele, o funcionamento do abrigo contou com duas equipes compostas por três pessoas cada, além do apoio de militares responsáveis pela segurança e organização do espaço.
Uma das acolhidas, Maria Liberdade, moradora do bairro Airton Sena, relatou que foi bem atendida durante o período no abrigo. “Já faz três anos que passo por isso, mas fomos bem atendidas, graças a Deus”, comentou.
