Avenida Sabiá, Rio Branco, recebe 7 km de reparos com trabalho do Deracre e recursos próprios do Estado

Assessoria Sindmed-AC

A Diretoria do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) avalia com os advogados da entidade medidas jurídicas contra a direção da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) pela falta de adoção dos cuidados necessários para garantir a proteção dos prontuários médicos em formato físico. Dezenas de denúncias realizadas por filiados apontam que pacientes estão aparecendo com formulários novos, em branco, sem o histórico de saúde e sem os exames iniciais.

Informações veiculadas na imprensa apontam que houve a destruição do arquivo da unidade devido às chuvas da semana passada, que invadiram salas e corredores do hospital, situação ocorrida pela falta de manutenção adequada da estrutura predial. Por isso, teria ocorrido a substituição dos antigos documentos por um pedaço de papel em branco, sem os registros básicos dos usuários do sistema de saúde.

De acordo com o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici, a situação é considerada gravíssima, visto que coloca em risco a vida dos pacientes pela falta do histórico de saúde das pessoas.

“É inadmissível que em pleno século 21 tenhamos um caso como esse. O sistema eletrônico já foi adotado em diversas unidades de Rio Branco, mas a Fundhacre continua no século passado. A falta de cuidado com esse arquivo é também um profundo desrespeito com o paciente”, criticou o sindicalista.

Para o representante do Sindmed-AC, deve haver a abertura de uma investigação para verificar a responsabilidade da gestão, além de apurar onde foram parar os restos dos documentos que possuem informações sigilosas, protegidas por lei, e que apenas o médico e o paciente deveriam ter acesso.

