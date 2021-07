Avanço na vacinação contra Covid-19 deve alcançar 80% da população do estado com a primeira dose

Com a chegada de 11.660 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz na última terça-feira, 20, e mais 130.740 dos imunizantes da Pfizer e AstraZeneca/Fiocruz na tarde da quarta-feira, 21, o estado deve alcançar 80% da população com a primeira dose, sendo que a estimativa do público geral a ser vacinado no Acre é de 581.615 pessoas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Até o momento, de acordo com dados do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Acre, o estado recebeu 503.479 imunizantes para aplicação de primeira dose e 187.400 para administração de segunda dose que, com esta última pauta de distribuição, deve alcançar cerca de 30% da população com esquema vacinal completo, ou seja, as duas doses, incluindo aqueles que receberam a vacina Janssen (dose única).

De acordo com o site do Ministério da Saúde, até a quarta-feira, 21, o Acre aplicou 333.591 primeiras doses e 113.683 segundas doses. De acordo com a coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica do município, Socorro Martins, a capital deve alcançar o público de 18 anos até o final da próxima semana.

“Nós estaremos vacinando o público de 20 anos ou mais nos mutirões e unidade do município nesse fim de semana, e de acordo com a meta alcançada, acreditamos que até a sexta-feira da próxima semana consigamos chegar na população de 18 anos”, explicou.