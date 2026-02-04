Acre
Avanço do 1001 Dignidades: Prefeito de Rio Branco acompanha a construção das primeiras casas para famílias em situação de vulnerabilidade
O Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve na tarde desta terça-feira (3), no bairro Santo Afonso para acompanhar o avanço das obras do programa habitacional 1001 Dignidades, o maior projeto de moradia já realizado pela gestão municipal. As primeiras oito casas do programa foram montadas e estão em fase de acabamento.
No local, 53 radiers – fundações rasas em forma de laje de concreto armado que garantem a distribuição uniforme das cargas da construção – já foram concluídos. Esses radiers irão abrigar, ao todo, 83 unidades habitacionais. O projeto tem como objetivo oferecer moradia digna às famílias que vivem em áreas alagadiças e em situação de vulnerabilidade social.
Em seu pronunciamento, o Prefeito Tião Bocalom expressou sua satisfação com o avanço do projeto. “Estou feliz, porque já estamos vendo a transformação da dignidade dessas famílias em realidade. Já temos 200 kits de casas prontos na Serraria, que serão montados aqui. Através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, estamos atendendo àquelas famílias que perderam suas casas durante as alagações. Vamos oferecer a elas um lar seguro, onde não precisarão mais temer as enchentes”, destacou Bocalom.
Além das casas no bairro Santo Afonso, o prefeito mencionou a construção de 250 unidades habitacionais de alvenaria no bairro Rosalinda, além da construção de mais de 440 apartamentos. O projeto de habitação de Rio Branco soma mais de duas mil unidades que beneficiarão mais de duas mil famílias.
Cid Ferreira, secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, também comentou sobre o andamento do projeto, ressaltando as dificuldades impostas pelas condições climáticas e a distância dos centros de distribuição de insumos.
“Mesmo com o inverno amazônico e os desafios de logística, seguimos trabalhando para transformar Rio Branco em uma cidade moderna e que atenda às necessidades da população. Este é um esforço contínuo para levar dignidade às famílias que moram em áreas de vulnerabilidade”, afirmou Ferreira.
João Marcos Luz, secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, ressaltou o impacto social do projeto. “O poder público existe para enxergar e acolher as pessoas que mais precisam. O 1001 Dignidades tem o objetivo de resolver a vida de muitas famílias que vivem em condições precárias, como nas áreas de desbarrancamento e deslizamento, como é o caso da Sapolândia e Hélio Melo. Além disso, já atendemos 330 pessoas em aluguel social. Estamos felizes com o avanço do programa e esperamos em breve ver essas famílias vivendo em suas casas novas”, concluiu Luz.
O programa 1001 Dignidades segue com seu cronograma de execução, trazendo mais qualidade de vida e segurança para as famílias de Rio Branco.
Governador e vice entregam veículos, equipamentos e cestas básicas para fortalecer assistência social
Para fortalecer a execução das políticas sociais em todo o território, o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis, por intermédio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), realizaram, nesta quarta-feira, 4, a entrega de motocicletas, equipamentos e cestas básicas a municípios acreanos, conselhos tutelares, instituições de longa permanência e organizações da sociedade civil.
O investimento total é de R$ 550 mil, em sua maioria viabilizado por meio de emenda parlamentar de autoria da vice-governadora, à época senadora da República. Os recursos vão fortalecer a capacidade operacional da rede socioassistencial, assegurando um atendimento mais ágil, qualificado e humanizado à população.
Os bens entregues vão fortalecer as ações de defesa de direitos e o acompanhamento de famílias, crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa também beneficia famílias ribeirinhas, produtores familiares, extrativistas e associações comunitárias, com atenção especial às localidades de difícil acesso.
Em sua fala no dispositivo, o governador Gladson Camelí destacou o impacto que a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos tem para salvar a vida de milhares de acreanos.
“Nós temos que expandir essa política, não somente aqui em Rio Branco, mas também no interior. Aqui está a prova do nosso compromisso com a sociedade. A entrega de barcos, motos e cestas básicas vai melhorar a vida das pessoas. Dessa forma, podemos, de fato, diminuir as desigualdades. Não é só uma pasta, é necessária a união das secretarias para que possamos avançar cada vez mais e colocar o Estado de direito mais próximo das pessoas”, declarou o chefe do Executivo estadual.
No que se refere aos itens veiculares, foram entregues 11 motocicletas, dois barcos e dois motores. Diante das características geográficas do Acre, marcadas por extensas áreas rurais e por comunidades acessíveis majoritariamente por via fluvial, a disponibilização desses equipamentos é essencial para garantir a presença contínua do poder público nos territórios.
Ainda no conjunto de bens destinados, nove peladeiras de arroz vão contribuir para o fortalecimento da economia local e da autonomia dos beneficiários, ao permitir o beneficiamento da produção agrícola nas próprias comunidades, agregando valor aos produtos e estimulando a geração de renda.
Para a vice-governadora Mailza Assis, que também é secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, o momento é de grande satisfação, pois representa um trabalho desenvolvido por ela em três instâncias, evidenciando seu empenho com a promoção do bem-estar social de quem mais precisa.
“Essa entrega tem um significado muito especial, pois vai chegar às pessoas que vivem mais distantes, às comunidades de difícil acesso, promovendo um impacto direto na mobilidade e na qualidade de vida de quem mora ao longo dos rios e dos ramais, facilitando o transporte e o deslocamento”, pontuou Mailza.
O evento contou com a presença de conselheiros tutelares, secretários municipais de assistência social, representantes de entidades e membros da sociedade civil, ressaltando o caráter participativo da iniciativa e o comprometimento coletivo com aqueles que mais precisam.
Apoio à continuidade do trabalho
A cerimônia também foi marcada pela entrega de seis toneladas de alimentos, distribuídas em 400 cestas básicas às Instituições de Longa Permanência vinculadas à política de assistência social, como forma de garantir a segurança alimentar e nutricional de pessoas idosas e de outros públicos acolhidos em regime de proteção integral.
A iniciativa integra o compromisso do governo do Acre com o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas), a valorização do trabalho coletivo, além da ampliação do acesso às políticas públicas, reafirmando a proteção social e a dignidade humana como eixos estruturantes da gestão pública.
Maicon Ruan Oliveira é representante da Comunidade Terapêutica Tempo de Viver. Na instituição, os membros acolhem e cuidam de pessoas em situação de dependência química, desenvolvendo um trabalho inteiramente voluntário, cujo fortalecimento depende do apoio do Estado.
“Atualmente, em nossa casa de terapia estamos com 12 internos, e essas cestas básicas nos ajudam, porque, se não fosse por elas, não teríamos recursos próprios. Isso nos dá ainda mais motivação. O governo sempre está ao lado da nossa casa de acolhimento. É graças a essas doações que estamos conseguindo manter esse trabalho”, frisou Oliveira.
Letalidade policial no Acre reduz pelo quinto ano consecutivo e atinge menor índice da série histórica
O estado do Acre registrou, em 2025, o menor número de letalidade policial da última década, consolidando uma trajetória contínua de redução iniciada em 2016. A análise foi realizada pela Diretoria de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e aponta que o resultado reforça a efetividade das políticas públicas adotadas na área da segurança.
De acordo com os dados, o Estado contabilizou 9 ocorrências de letalidade policial em 2025, totalizando 204 casos no acumulado histórico desde 2016. Com esse número, o estado ocupa a segunda menor posição em números absolutos entre todas as Unidades da Federação neste ano, ficando atrás apenas de Roraima, que registrou quatro ocorrências.
Quando a análise considera a taxa por 100 mil habitantes, o desempenho do Acre também se mantém positivo. O estado aparece com a sétima menor taxa do país, evidenciando que a redução não está relacionada apenas ao porte populacional, mas à diminuição real e consistente desse tipo de ocorrência.
A série histórica demonstra que, após atingir o pico em 2017, com 40 registros, o Acre iniciou uma trajetória de redução progressiva. Entre 2020 e 2025, a redução foi de aproximadamente 66%, alcançando em 2025 o menor valor de toda a série analisada. A partir de 2021, a tendência de redução se torna ainda mais evidente, com números cada vez mais baixos ano após ano.
Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, os dados confirmam que o Acre vem se consolidando entre os estados com melhores indicadores nessa área. “Isso demonstra que, mesmo sendo um estado de menor porte populacional, a eficiência das políticas de segurança coloca o Acre entre os dez estados mais seguros do país nessa natureza específica”, destacou.
O secretário ressaltou ainda que o resultado é fruto de ações estruturantes adotadas nos últimos anos. “Essa redução expressiva da letalidade policial é resultado direto de investimentos contínuos em capacitação dos nossos profissionais, valorização das forças de segurança e aperfeiçoamento dos protocolos operacionais. Alcançar o menor índice da série histórica mostra que estamos no caminho certo e reforça a importância de mantermos esse compromisso com uma segurança pública cada vez mais técnica, responsável e orientada pela preservação da vida”, afirmou José Américo Gaia.
Fies oferta 325 vagas no Acre para o 1º semestre de 2026; inscrições vão até sexta-feira (6)
Do total, 169 oportunidades são do Fies Social, para estudantes de baixa renda; cursos incluem Medicina, Direito, Enfermagem e Administração
O Acre terá 325 oportunidades no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2026. As inscrições foram abertas nesta terça-feira (3) e seguem até as 23h59 de sexta-feira (6), exclusivamente pelo site acessounico.mec.gov.br/fies. O resultado da chamada regular está previsto para 19 de fevereiro, após o Carnaval.
Do total de vagas, 169 são destinadas ao Fies Social, voltado a estudantes em situação de vulnerabilidade econômica, e 156 para a modalidade tradicional. As oportunidades estão concentradas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, as duas maiores cidades do estado.
Os candidatos podem inscrever até três opções de curso e alterá-las até o fim do prazo. A seleção ocorre em etapa única, utilizando as notas do Enem. O Fies financia mensalidades em instituições privadas, e o pagamento começa após a conclusão da graduação, de acordo com a renda do estudante.
Quem não for selecionado na chamada regular entrará automaticamente em uma lista de espera, que será usada para preenchimento de vagas remanescentes entre 26 de fevereiro e 10 de abril.
Distribuição das vagas:
-
Fies Social: 169 vagas (juros zero para famílias com renda per capita de até 3 salários mínimos)
-
Fies tradicional: 156 vagas
-
Cidades: Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Cursos com vagas financiadas:
-
Cruzeiro do Sul: Medicina e Enfermagem
-
Rio Branco: Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Sistemas de Informação
Processo seletivo:
-
Critério: Notas do Enem a partir de 2020 (média mínima de 450 pontos e nota acima de zero na redação)
-
Etapa única: Candidato pode escolher até três opções de curso e alterar até o fim das inscrições
-
Resultado: Previsão para 19 de fevereiro (após o Carnaval)
-
Lista de espera: De 26 de fevereiro a 10 de abril para vagas remanescentes
Como funciona o financiamento:
O Fies cobre até 100% das mensalidades em instituições privadas. O pagamento começa após a formatura, com parcelas mensais calculadas conforme a renda do egresso. Os selecionados terão prazo para comprovar documentação e assinar contrato com o banco operador (geralmente Caixa Econômica Federal).
O Fies Social é a principal porta de entrada para o ensino superior privado no estado, onde menos de 15% dos jovens de 18 a 24 anos estão na universidade – índice abaixo da média nacional.
