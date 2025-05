Avanço de síndromes respiratórias lota UTIs no Hospital da Criança

PF encontrou vídeo com integrantes do Comando Vermelho (CV) que apoiaram fuga inédita de presídio federal com suspeita de tortura

Ao investigar a rede de apoio para a fuga inédita no presídio federal de Mossoró (RN), a Polícia Federal (PF) chegou a uma célula do Comando Vermelho no Rio Grande do Norte suspeita de vários crimes, entre eles tortura.

Como mostrou a coluna, a apuração sobre a fuga de Deibson Nascimento e Rogério Mendonça levou a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) ao traficante apontado como líder do Comando Vermelho (CV) no Rio Grande do Norte.

Ao seguir os rastros dos fugitivos e identificar criminosos que atuaram para dar apoio à fuga, a Ficco chegou a João Carlos de Almeida Bezerra, o JC ou Dog.

JC e outros integrantes do CV são alvo da Operação Red Dots, deflagrada pela Ficco no último dia 11 de março.

O traficante ainda está foragido, mas, ao pedir sua prisão, a PF cita a prática de crimes como organização criminosa armada, tráfico de drogas e de armas e lavagem de dinheiro.

“Além disso, outros elementos contidos nas informações policiais produzidas, apontam para a prática de crimes de homicídio e tortura”, diz a PF.

A suspeita de tortura se deu após a PF encontrar vídeos armazenados pelos integrantes da célula do Comando Vermelho. Em um deles, que parece a transmissão de uma videochamada, uma pessoa é espancada.

A PF também aponta no pedido a “postura de combate e resistência às forças estatais” do grupo liderado por JC.

Como mostrou a coluna, áudios encontrados pela PF mostram que JC está escondido em uma comunidade do Rio de Janeiro e que esperava uma operação no local após a prisão dos envolvidos na fuga em Mossoró.

“Nós é guerra com Estado até última hora, se vier, vai levar muito tiro, meu fi, as liderança tudim já disse, tu aqui num arreda o pé, nem você nem ninguém, se vier, meu fi, é aço por cima de aço, já fechamos a favela todinha, já botamos os pneu nas barricada, o fuzil já tá no óleo, tô com 12 pente aqui, fora as bala solta, 12 granada, a pistola com mais 10 pente”, diz JC em um dos áudios