Avanço de frente fria, chuva e muito calor: veja previsão para esta 4ª
O Brasil deve ter diversos cenários climáticos nesta quarta-feira (7/1), de acordo com a Climatempo. Enquanto uma frente fria avança pelo Sul, trazendo chuva forte, ventos intensos e risco de temporais, a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) segue ativa e mantém instabilidades importantes no Sudeste e no Centro-Oeste, podendo gerar grandes acúmulos de chuva.
De acordo com o órgão, no Nordeste e no Norte a combinação de calor, umidade e sistemas atmosféricos mantém áreas de instabilidade, mas com distribuição irregular das chuvas.
A grande predominância em todo o país são as altas temperaturas e o calor.
Veja a previsão do tempo por região
Região Sul
Na tarde desta quarta, uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, associada a um cavado em níveis médios da atmosfera, provocando pancadas de chuva moderadas a fortes com trovoadas, principalmente na metade sul do estado. Há risco de temporais com eventual queda de granizo no sul e na Campanha Gaúcha.
Apesar disso, as temperaturas seguem elevadas em boa parte da região. As rajadas de vento variam entre 40 e 50 km/h no oeste do Paraná e Santa Catarina, e podem chegar a 70 km/h em áreas do Rio Grande do Sul.
Região Sudeste
A ZCAS segue ativa e provoca pancadas de chuva moderadas a fortes em Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, com risco de temporais no oeste e noroeste mineiro. Ao longo do dia, o sistema começa a se desconfigurar.
Em São Paulo, a manhã tem tempo mais firme, com chuva apenas no norte e no litoral sul. Entre o fim da manhã e o início da tarde, a circulação de umidade favorece novas pancadas de chuva em grande parte do estado, com intensidade moderada a forte.
As temperaturas permanecem mais agradáveis em boa parte da região, mas ficam mais elevadas em São Paulo, no norte do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. Rajadas de vento entre 40 e 50 km/h ocorrem no extremo oeste paulista, na Região dos Lagos e no litoral norte do Rio de Janeiro.
A região está sob alerta de perigo potencial para acumulado de chuva, de acordo com aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Região Centro-Oeste
Toda a região Centro-Oeste está sob alerta para acumulado de chuva. As instabilidades atuam desde a madrugada em Mato Grosso e Goiás, ganhando força ao longo do dia devido à influência da ZCAS, que deve perde intensidade até o fim do dia.
As pancadas de chuva ocorrem de forma moderada a forte, com risco de temporais no norte, noroeste, oeste, interior e sudeste de Mato Grosso, além do norte e leste de Goiás. Em Mato Grosso do Sul, a circulação de umidade associada aos ventos em baixos níveis favorece pancadas de chuva moderadas a fortes.
As temperaturas seguem elevadas, com exceção de algumas áreas de Goiás, onde ficam mais agradáveis devido à nebulosidade. A umidade relativa do ar permanece baixa no oeste de Mato Grosso do Sul, podendo ficar abaixo dos 30%.
Região Nordeste
A chuva deve atingir a região de forma fraca no oeste e litoral da Bahia, além do interior do Maranhão e do Piauí. Ao longo do dia, as instabilidades se intensificam, com chuva mais forte no Maranhão, extremo oeste do Piauí e da Bahia, além do litoral sul baiano, com risco de temporais no extremo oeste maranhense. Na faixa litorânea do Ceará e entre Alagoas e o Rio Grande do Norte, a chuva ocorre de forma fraca.
No restante da região, o tempo segue mais firme. As temperaturas continuam elevadas e o calor predomina. As rajadas de vento variam entre 40 e 50 km/h no litoral norte e no interior da região.
Região Norte
O tempo permanece instável no Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e em grande parte do Pará, com chuva forte e risco de temporais, especialmente no leste de Rondônia, sudeste do Amazonas e no sudoeste e leste do Pará.
No Amapá, a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mantém as instabilidades no norte do estado. Em Roraima, chove de forma mais intensa em boa parte do estado, enquanto nas demais áreas o tempo fica mais aberto. As rajadas de vento chegam a 40–50 km/h no nordeste do Pará.
PRF apreende 3 kg de cristal em ônibus que saiu de Rio Branco com destino a Brasília
Droga estava escondida em caixa de “peças usadas” despachada no Acre e com destino a Goiânia; cão farejador identificou carga durante fiscalização em Mato Grosso
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 3 kg de metanfetamina (cristal) durante uma fiscalização em um ônibus de transporte coletivo que fazia a linha Rio Branco (AC) a Brasília (DF). A droga estava escondida em 22 frascos dentro de uma caixa despachada no Acre e declarada como “peças usadas”, com destino a um homem residente em Goiânia (GO).
A abordagem ocorreu no km 211 da BR-364, em Rondonópolis (MT), após o cão farejador da PRF indicar a presença de substância ilícita no compartimento de bagagens. O material apreendido foi encaminhado à Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis para os procedimentos legais cabíveis. A investigação segue para identificar os envolvidos no transporte interestadual da droga.
Anvisa determina recolhimento de panetones contaminados com fungos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nessa terça-feira (6/1), o recolhimento de quatro lotes de panetones da empresa D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda.
Os produtos também estão proibidos de serem comercializados, distribuídos ou consumidos. Segundo a agência regulatória, os alimentos estão contaminados com fungos.
A medida atinge os seguintes lotes:
- Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g (lote: 251027)
- Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons “Formato de Língua de Gato” – 700g (lote: 251027)
- Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional – 700g (lote: 251027)
- Panetone com Frutas Trufado Tradicional – 700g (lote: 251027)
A empresa D’Viez comunicou à Anvisa o recolhimento voluntário dos lotes, que têm prazo de validade até 27 de fevereiro de 2026, por conta do aparecimento de fungos na superfície dos produtos.
Anvisa proíbe alisantes capilares e saneantes
Também nessa terça-feira, a Anvisa determinou o recolhimento de produtos de quatro marcas de alisantes capilares e perfumes para ambientes.
Entre os alisantes, foram recolhidos os produtos Mask Botox Organic Biotherapy 1 kg Oxillis e Premium Caviar Protein – Brazillis, da empresa Cosmonew Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda; além do alisante BTX Hair Treatment Renova Lizz, da marca Kerastinni, fabricado pela SDK Indústria de Cosméticos Ltda.
A decisão da Anvisa foi tomada por um problema nos registros dos produtos, já que cosméticos e medicamentos não podem ser apenas notificados de sua produção, mas devem ser produzidos apenas após registro no órgão sanitário.
Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 10 milhões. Veja dezenas
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2956 da Mega-Sena, sorteado na noite dessa terça-feira (6/1). Com isso, o prêmio principal acumulou para R$ 10 milhões.
O concurso da Mega-Sena teve os seguintes números sorteados: 10 – 18 – 21 – 24 – 43 – 47.
Em todo país, 23 apostas acertaram cinco dezenas e vão levar prêmios de R$ 64 mil cada. Outras 2.703 apostas marcaram quatro números e vão faturar R$ 890.
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (8/1). As apostas podem ser feitas até 20h do dia do sorteio.
Como jogar
Para apostar, é necessário escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6. A probabilidade de ganhar com uma aposta de seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Já em uma aposta com 15 números, as chances aumentam para 1 em 10.003 por cartela.
Apostadores com 18 anos ou mais podem fazer as apostas on-line. Basta registrar-se no site oficial, ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento e seguir o processo de cadastramento, que ocorre em duas etapas. Após preencher os dados, um código de confirmação (token) é enviado por e-mail para validar o cadastro.
Os jogos também podem ser feitos presencialmente em casas lotéricas e agências da Caixa.
