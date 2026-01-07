Avanço de frente fria, chuva e muito calor: veja previsão para esta 4ª

O Brasil deve ter diversos cenários climáticos nesta quarta-feira (7/1), de acordo com a Climatempo. Enquanto uma frente fria avança pelo Sul, trazendo chuva forte, ventos intensos e risco de temporais, a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) segue ativa e mantém instabilidades importantes no Sudeste e no Centro-Oeste, podendo gerar grandes acúmulos de chuva.

De acordo com o órgão, no Nordeste e no Norte a combinação de calor, umidade e sistemas atmosféricos mantém áreas de instabilidade, mas com distribuição irregular das chuvas.

A grande predominância em todo o país são as altas temperaturas e o calor.

Veja a previsão do tempo por região

Região Sul

Na tarde desta quarta, uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, associada a um cavado em níveis médios da atmosfera, provocando pancadas de chuva moderadas a fortes com trovoadas, principalmente na metade sul do estado. Há risco de temporais com eventual queda de granizo no sul e na Campanha Gaúcha.

Apesar disso, as temperaturas seguem elevadas em boa parte da região. As rajadas de vento variam entre 40 e 50 km/h no oeste do Paraná e Santa Catarina, e podem chegar a 70 km/h em áreas do Rio Grande do Sul.

Região Sudeste

A ZCAS segue ativa e provoca pancadas de chuva moderadas a fortes em Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, com risco de temporais no oeste e noroeste mineiro. Ao longo do dia, o sistema começa a se desconfigurar.

Em São Paulo, a manhã tem tempo mais firme, com chuva apenas no norte e no litoral sul. Entre o fim da manhã e o início da tarde, a circulação de umidade favorece novas pancadas de chuva em grande parte do estado, com intensidade moderada a forte.

As temperaturas permanecem mais agradáveis em boa parte da região, mas ficam mais elevadas em São Paulo, no norte do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. Rajadas de vento entre 40 e 50 km/h ocorrem no extremo oeste paulista, na Região dos Lagos e no litoral norte do Rio de Janeiro.

A região está sob alerta de perigo potencial para acumulado de chuva, de acordo com aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Região Centro-Oeste

Toda a região Centro-Oeste está sob alerta para acumulado de chuva. As instabilidades atuam desde a madrugada em Mato Grosso e Goiás, ganhando força ao longo do dia devido à influência da ZCAS, que deve perde intensidade até o fim do dia.

As pancadas de chuva ocorrem de forma moderada a forte, com risco de temporais no norte, noroeste, oeste, interior e sudeste de Mato Grosso, além do norte e leste de Goiás. Em Mato Grosso do Sul, a circulação de umidade associada aos ventos em baixos níveis favorece pancadas de chuva moderadas a fortes.

As temperaturas seguem elevadas, com exceção de algumas áreas de Goiás, onde ficam mais agradáveis devido à nebulosidade. A umidade relativa do ar permanece baixa no oeste de Mato Grosso do Sul, podendo ficar abaixo dos 30%.

Região Nordeste

A chuva deve atingir a região de forma fraca no oeste e litoral da Bahia, além do interior do Maranhão e do Piauí. Ao longo do dia, as instabilidades se intensificam, com chuva mais forte no Maranhão, extremo oeste do Piauí e da Bahia, além do litoral sul baiano, com risco de temporais no extremo oeste maranhense. Na faixa litorânea do Ceará e entre Alagoas e o Rio Grande do Norte, a chuva ocorre de forma fraca.

No restante da região, o tempo segue mais firme. As temperaturas continuam elevadas e o calor predomina. As rajadas de vento variam entre 40 e 50 km/h no litoral norte e no interior da região.

Região Norte

O tempo permanece instável no Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e em grande parte do Pará, com chuva forte e risco de temporais, especialmente no leste de Rondônia, sudeste do Amazonas e no sudoeste e leste do Pará.

No Amapá, a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mantém as instabilidades no norte do estado. Em Roraima, chove de forma mais intensa em boa parte do estado, enquanto nas demais áreas o tempo fica mais aberto. As rajadas de vento chegam a 40–50 km/h no nordeste do Pará.