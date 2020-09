Parcela é de R$ 300,00 para os nascidos em janeiro. Ao todo, cerca de 3,6 milhões de pessoas terão direito ao benefício.

A Caixa Econômica Federal começa a pagar a partir de hoje (30) o Auxílio Emergencial de Extensão (AEE) no valor de R$ 300,00 para os beneficiários nascidos em janeiro. Ao todo, cerca de 3,6 milhões de pessoas terão direito ao benefício que será creditado na poupança digital do banco e poderá ser acessado pelo aplicativo Caixa Tem.

Destes 3,6 milhões de beneficiários, pelo menos 1,4 milhão são pessoas que ainda estão recebendo uma das cinco parcelas do auxílio emergencial de R$ 600,00 e outros 2,2 milhões já fazem parte do grupo do auxílio residual de R$ 300,00. A Caixa estima que cerca de 27 milhões de beneficiários que se cadastraram por meios digitais ou que integram o Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) vão receber o benefício residual de R$ 300,00.

Confira abaixo o calendário completo de pagamento do Auxílio Emergencial de Extensão conforme informado pela Caixa:

Data número de beneficiados mês de nascimento

30 de setembro (quarta-feira) 3,6 milhões janeiro

05 de outubro (segunda-feira) 3,3 milhões fevereiro

07 de outubro (quarta-feira) 3,8 milhões março

09 de outubro (sexta-feira) 3,6 milhões abril

11 de outubro (domingo) 3,8 milhões maio

14 de outubro (quarta-feira) 3,6 milhões junho

16 de outubro (sexta-feira) 3,6 milhões julho

21 de outubro (quarta-feira) 3,6 milhões agosto

25 de outubro (domingo) 3,7 milhões setembro

28 de outubro (quarta-feira) 3,6 milhões outubro

29 de outubro (quinta-feira) 3,5 milhões novembro

01 de novembro (domingo) 3,5 milhões dezembro

Aqueles beneficiários que pertencem ao Bolsa Família, com final do Número de Identificação Social (NIS) 0, também recebem a nova parcela hoje (30). Já os demais integrantes do programa já receberam a primeira parcela de R$ 300 nas últimas semanas e seguirão recebendo as novas parcelas do calendário habitual.

“Muitas pessoas não estão entendendo um comunicado que está vindo no extrato do Bolsa Família. É o Auxílio Residual, que é uma complementação que se soma com o valor do Bolsa Família para que as famílias que têm direito ao auxílio e que são beneficiárias do programa possam chegar ao teto de R$ 300,00”, explica Robert Oliveira, coordenador estadual dos programas de transferência de renda.

Regras de recebimento

O Auxílio Emergencial de Extensão (AEE) começa a ser pago assim que o beneficiário tiver recebido a quinta parcela do benefício original, seguindo o cronograma de depósitos com data limite de 31 de dezembro. Quem se cadastrou pelo aplicativo ou site da Caixa e começou a receber em abril, receberá as nove parcelas, assim como todos os integrantes do Bolsa Família, cujo valor do auxílio emergencial é maior que o recebido pelo programa.

O pagamento do Auxílio Extensão acompanha a seguinte lógica: quem recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial em abril, já recebeu cinco parcelas e são esses que vão começar a receber o auxílio extensão em mais quatro parcelas (setembro, outubro, novembro e dezembro). Já quem recebeu a primeira parte do auxílio emergencial em maio, só termina de receber a quinta parcela agora. Essas pessoas receberão três parcelas do auxílio extensão e assim sucessivamente.

Quem é beneficiário do Bolsa Família receberá nove parcelas porque segue o calendário habitual do programa.

