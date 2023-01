Auxílio Brasil: mais de mil famílias acreanas foram incluídas para receber o benefício em janeiro

O assassino que aparece no vídeo atirando contra um jovem na cidade de Epitaciolândia na manhã desta quarta-feira, dia 18, não faz parte do quadro funcional do município de Brasiléia.

O setor responsável recebeu vários questionamentos, devido o homicida que já foi identificado pela polícia e está sendo procurado, aparece com uma roupa que tem a logomarca da atual administração.

“Os uniformes, principalmente da Secretaria de Obra, são disponibilizados aos funcionários que são contratados para serviços diversos. Infelizmente, não são devolvidos e as vezes são doados para familiares dos que passaram pela Prefeitura. Não temos controle sobre esses uniformes”, disse.

No caso do homicídio, se acredita que o suspeito tenha pego de alguém para despistar as autoridades policiais, mas, parece que não obteve êxito, já que foi identificado e esta sendo procurado podendo ser preso a qualquer momento.

