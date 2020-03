As autoridades do Peru deram início aos trabalhos de fechamento das fronteiras que fazem divisa com o Brasil e a Bolívia. A pequena cidade de Assis Brasil, localizada na tríplice fronteira, está vivendo momentos de tensão.

Segundo foi relatado até o momento, as autoridades peruanas iniciaram o impedimento de entrada e saído do País pela ponte da amizade. A cerca de quatro dias, após o início dos trabalhos para impedir a entrada daqueles que possam estar com o vírus Covid-19.

Nesse meio, vem surgindo outro problema para as autoridades da pequena cidade acreana de Assis Brasil. Um grande número de imigrantes haitianos que estavam tentando passar pelo Peru, rumo a outros países da Europa e América Central.

Em alguns relatos feito por telefone, brasileiros que estão no lado peruano tentando passar para o Brasil, estão sendo barrados e passando por necessidades. Quem pode, está recebendo dinheiro ou alimentos no meio da ponte sob o olhar de policiais.

As autoridades do município estão tentando buscar apoio por parte do Governo do Estado e Federal, para encontrar uma saída e evitar que um possível caso de propagação do Covid-19 possa causar pânico na população.

