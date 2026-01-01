Brasil
Autoridades descartam atentado em explosão em resort de luxo na Suíça
Autoridades suíças não consideram a hipótese de que a explosão que provocou ao menos 40 mortes em um resort na Suíça, tenha sido resultado de um atentado. O acidente ocorreu na comemoração de Ano Novo, por volta da 1h30 (horário local), no resort de Crans-Montana, localizado em uma estação de esqui no sudoeste do país.
Mais de 100 pessoas ficaram feridas.
“Em nenhum momento” a Justiça local suspeitou de atentado, disse a procuradora-geral Béatrice Pilloud, em coletiva de imprensa na manhã desta quinta (1º/1), com a presença de várias autoridades suíças. De acordo com ela, “um incêndio é a hipótese mais provável”.
Um inquérito foi aberto para apurar o caso.
Mobilização em hospitais da região
Não houve uma explosão com deflagração, mas uma disseminação rápida das chamas, explicou Stéphane Ganzer, conselheiro de Estado para Segurança, Instituições e Esporte.
A polícia regional, a gendarmaria e os bombeiros foram acionados, assim como os hospitais de Sion, Lausanne, Genebra e Zurique, que receberam as vítimas.
Segundo o comandante da polícia Frédéric Gisler, “todos os feridos estão sendo atendidos”, confirmando que há “dezenas de mortos”. “Cerca de uma centena de pacientes, em sua maioria com ferimentos graves, foram levados para o Hospital do Valais e para outros hospitais”, acrescentou Mathias Reynard, presidente do Conselho de Estado do Valais. “É uma mobilização total de recursos”, declarou.
As unidades de terapia intensiva e os centros cirúrgicos do Hospital do cantão do Valais “estão atualmente lotados”. Pacientes também foram transferidos para hospitais universitários, com “atendimento específico para grandes queimados”. Nas últimas horas, 150 profissionais de saúde foram mobilizados, além de dez helicópteros e 40 ambulâncias.
“Recursos estão sendo mobilizados para permitir devolver os corpos às famílias o mais rápido possível”, acrescentou a procuradora-geral do cantão do Valais e por isso o bairro permanece isolado. De acordo com ela, os corpos estão sendo identificados. O bar é frequentado por muitos turistas, e é provável que haja estrangeiros entre as vítimas.
O Ministério das Relações Exteriores da França confirmou pelo menos dois cidadãos franceses entre os feridos.
Fogos de artifício podem ter causado tragédia
O fogo poderia ter sido provocado por fogos de artifício usados durante um show. O acesso ao bar está bloqueado e, por volta das 8h, “a polícia científica já trabalhava dentro do estabelecimento”, localizado no térreo e no subsolo, segundo a imprensa local.
Victoria, uma jovem francesa que estava no bar onde ocorreu a tragédia, contou ao canal BFMTV que uma vela cintilante colocada em uma garrafa de champanhe incendiou o teto quando uma mulher, que estava nos ombros de outra e tentava sacudir a garrafa, a teria levantado muito alto. As chamas se espalharam rapidamente, segundo ela. A jovem, acompanhada de amigas, conseguiu sair ilesa do bar e avisou os seguranças do lado de fora do estabelecimento. Eles então desceram para tentar apagar as chamas.
As pessoas em busca de familiares estão sendo direcionadas para um centro de convenções onde foi montado um dispositivo de acolhimento. “Meu filho está desaparecido”, gritou uma mãe em lágrimas, citada pelo jornal 24 Heures, “ninguém sabe onde ele está”. As autoridades disponibilizaram uma linha telefônica para informar as famílias.
Um morador de Crans-Montana contou que, com “os fogos de artifício, inicialmente não entendemos o que estava acontecendo. E então vimos a fumaça”. Outra moradora, que vive a poucos metros do Constellation, disse ter sido avisada da tragédia enquanto comemorava em casa com amigos. “Desci para a rua”, que já estava “fechada pela polícia. Ouvia-se o som das sirenes ao longe. Ao meu redor, pessoas estupefatas, preocupadas, silenciosas”.
Franco da Rocha, Ponta Porã e João Pessoa têm ganhadores da Mega da Virada
Seis apostas acertaram os números da Mega da Virada 2025 e dividem o maior prêmio da história, de R$ 1,09 bilhões.
Segundo a Caixa, duas apostas vencedoras foram de bolões em Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). Também houve um ganhador em João Pessoa (PB) e outros três que realizaram os jogos pelo canal eletrônico.
Como houve mais de um vencedor, os ganhadores vão dividir o prêmio e cada um levará para casa R$ 181.892.881,09.
Para os 3.921 jogos que acertaram a quina (cinco números), a segunda faixa de premiação, a bolada em dinheiro é de R$ 11.931,42 para cada. A quadra ou terceira faixa, que premia quem acerta quatro números, vai pagar R$ 216,76 para cada um dos 308.315 ganhadores
A 17ª edição da Mega da Virada registrou mais de R$ 3 bilhões em arrecadação, o que representa 22,6% a mais do arrecadado em 2024.
Os números sorteados foram: 59 – 21 – 32 – 13 – 33 – 09.
A premiação da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acertasse as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da quina, conforme as regras do concurso especial.
Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).
Inicialmente, o sorteio seria realizado no último dia do ano, como de costume, mas a Caixa informou que houve a problemas operacionais devido ao enorme volume de apostas que chegava no sistema e, por isso, optou por adiar a cerimônia para esta manhã.
Os números impressionam: eram realizadas 120 mil transações por segundo apenas no sistema online da instituição e outras 4.745 transações por segundo nas casas lotéricas espalhadas pelo país.
Itamaraty diz que não há brasileiros entre mortos em explosão na Suíça
O Ministério das Relações Exteriores informou, nesta quinta-feira (1º/1), que não há registro de brasileiros entre as vítimas da explosão no complexo de esqui de Crans-Montana, na Suíça.
Ao menos 40 pessoas morreram e outras 115 ficaram feridas depois de um incêndio em um bar durante uma festa de Ano-Novo. As vítimas foram levados para os hospitais em Sion, Lausanne, Genebra e Zurique.
Em nota, o governo brasileiro também lamentou o ocorrido e reforçou que pode ser acionado por brasileiros em caso de emergência.
“Ao expressar seu pesar às vítimas e a seus familiares, o Brasil manifesta sua solidariedade ao povo e ao governo suíços”, diz o comunicado.
O complexo turístico de luxo está localizado na comuna de Valais, a 186 quilômetros da capital da Federação Suíça, Berna.
Em uma coletiva de imprensa, o presidente, Guy Parmelin, disse que o ocorrido é umas “piores tragédias” já vividas no país e determinou que as bandeiras serão içadas a meio-mastro por cinco dias.
Segundo a polícia local, chamados começaram a chegar por volta das 1h30 de manhã. No momento do fogo, havia uma festa de ano novo no bar “La Constaellation”.
Autoridades locais descartaram que o incêndio seja fruto de um incêndio e, segundo testemunhas ouvidas pela imprensa local, velas em garrafas de champanhe podem ter causado o incêndio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o início do fogo.
Suíça: faíscas em garrafas de champanhe podem ter causado tragédia
A explosão e o incêndio ocorridos na madrugada desta quinta-feira (1º/12), no complexo de esqui em Crans-Montana, na Suíça, pode ter sido causada por velas de faíscas em garrafas de champanhe, segundo testemunhas.
Ao portal BFMTV, duas frequentadoras do bar La Constellation relataram que viram garçonetes circulando com os artefatos e que faíscas teríam atingido o teto do local e causado o incêndio que deixou dezenas de mortos e pelo menos 100 feridos.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos da festa e também do início do incêndio.
O chefe da polícia da comuna de Valais, Fréderic Gisler, disse que há ao menos 40 mortos e 115 feridos, que incluem moradores e turistas. As vítimas foram levados para os hospitais de Sion, Lausanne, Genebra e Zurique.
Em uma coletiva de imprensa, o presidente da Federação Suíça, Guy Parmelin, disse que o ocorrido é umas “piores tragédias” já vividas no país e determinou que as bandeiras no serão içadas a meio-mastro por cinco dias.
Segundo a polícia local, chamados começaram a chegar por volta das 1h30. No momento do incêndio, havia uma festa de Ano-Novo no La Constaellation. O bar faz parte da estação de luxo de Crans-Montana, localizada a cerca de 18o quilômetros da capital Berna.
Mais cedo, a Procuradoria-Geral de Valais descartou que a tragédia tenha sido causada por algum ataque, mas não comentou sobre o incêndio ser causado por velas em garrafas de espumante.
