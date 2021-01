Na manhã desta Quarta-Feira (13), o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, juntamente com o Presidente da Câmara, Wendell Gonçalves e os Vereadores Jura Pacheco e Francisco Moura, estiveram reunidos em videoconferência, com o Promotor Substituto, Vanderlei Batista Cerqueira, o Delegado da Polícia Civil, Erick Ferreira Maciel e o representante da Policia Militar, Wanderson Coimbra, para discutir novas medidas de endurecimento do distanciamento social no município, com o intuito de conter o avanço do coronavírus no município, uma vez que está havendo um considerável aumento dos casos.

Conforme foi exposto pelo Prefeito e a Secretária de Saúde na Live do dia 11 de Janeiro: Segunda-Feira da semana passada haviam 04 novos casos confirmados, que aumentou para 10 na Terça-Feira e pulou para 12 na quarta-feira, além da confirmação de um óbito. Então é um fato preocupante que precisa de atenção especial.



A pauta principal da videoconferência foi o cumprimento do Decreto Estadual que restringe várias atividades no âmbito das municipalidades, bem como a publicação de um novo Decreto Municipal, que irá reforçar o Decreto Estadual, endurecendo as medidas de isolamento social para frear o aumento dos casos de covid-19.

Um dos pontos que deverá constar no novo Decreto será a proibição de circulação de pessoas através do porto da cidade, tanto brasileiros que vão para o Perú, quanto peruanos que ingressam no Brasil.

Além disso ficou decidido que será montada uma força tarefa com membros da Polícia Militar, Polícia Civil, Vigilância Sanitária, Ministério Público e demais autoridades, para fazer fiscalização dessas medidas na cidade.

