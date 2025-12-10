Autoridades da ABT apreende 3,5 mil pés de madeira extraída ilegalmente em Pando e suspeita de contrabando para Epitaciolândia

Madeira de cedro e carvalho foi encontrada no município de Bella Flor, em Pando; autoridade florestal alerta para conflitos em áreas públicas durante a coleta de castanha

A Autoridade de Fiscalização e Controle Social das Florestas e da Terra (ABT) do departamento de Cobija/Pando, na Bolívia, anunciou a apreensão de 3.500 pés de madeira das espécies cedro e carvalho no município de Bella Flor, na comunidade San Pedro. Segundo relatório preliminar, a madeira foi extraída de forma irregular e teria como destino fronteira do acre via contrabando.

O diretor da ABT em Pando, Androcles Puerta, destacou que no departamento existem cerca de 3 milhões de hectares de terras fiscais indisponíveis – áreas que, durante a época da safra da castanha, se tornam palco de conflitos entre grupos que buscam explorar o recurso departamental.

— A exploração ilegal se agrava durante a zafra da castanha, quando as áreas públicas se tornam alvo de disputa — reforçou Puerta, defendendo a urgência de regulamentação específica para garantir o uso sustentável dos recursos e evitar a degradação florestal.

O diretor da ABT também ressaltou a necessidade de o governo nacional aprovar regulamentações específicas para o uso sustentável da amêndoa, a fim de prevenir conflitos, assegurar o uso responsável dos recursos florestais e proteger os direitos dos coletores tradicionais, e maior coordenação transfronteiriça para coibir o contrabando de madeira e outros produtos florestais, especialmente na região de fronteira com o estado do Acre, no Brasil.

— Atualmente não há nenhuma instituição autorizada a conceder permissões para a coleta de castanha nessas terras, o que torna qualquer atividade nelas ilegal — finalizou Puerta.

A apreensão reforça a preocupação das autoridades bolivianas com a exploração ilegal de madeira e a fragilidade da governança em áreas públicas, especialmente em regiões de fronteira com o Acre/Brasil, onde o controle é mais complexo.

