Autoridades bolivianas entregam veículo de professor assassinado em Epitaciolândia

Carro de Reginaldo Silva Corrêa, levado para a Bolívia após o crime, foi localizado em comunidade rural e devolvido à Polícia Civil do Acre nesta sexta-feira (3).

O veículo Ford Fiesta, pertencente ao professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Regis, foi oficialmente entregue às autoridades brasileiras pela Polícia Nacional Boliviana de Pando nesta sexta-feira (3). O carro havia sido levado para Cobija pela suspeita Marejane Maffi na noite de 25 de setembro e foi encontrado abandonado cerca de 16 quilômetros da capital boliviana após denúncia anônima.

A devolução ocorreu após trâmites e perícia realizados pelas autoridades bolivianas. O delegado geral do Alto Acre, Erick Maciel, acompanhado do delegado de Epitaciolândia, Alex Danny, participou do recebimento do veículo no Comando da Polícia Nacional na cidade de Cobija. O carro será restituído aos familiares de Regis após os procedimentos legais no Brasil.

As investigações indicaram que Marejane teria auxiliado Victor Oliveira da Silva, monitorado pela Justiça e confesso do crime, na ocultação do cadáver. O professor foi encontrado morto em uma cova rasa no quintal do acusado.

