Flash
Autoridades bolivianas entregam veículo de professor assassinado em Epitaciolândia
Carro de Reginaldo Silva Corrêa, levado para a Bolívia após o crime, foi localizado em comunidade rural e devolvido à Polícia Civil do Acre nesta sexta-feira (3).
O veículo Ford Fiesta, pertencente ao professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Regis, foi oficialmente entregue às autoridades brasileiras pela Polícia Nacional Boliviana de Pando nesta sexta-feira (3). O carro havia sido levado para Cobija pela suspeita Marejane Maffi na noite de 25 de setembro e foi encontrado abandonado cerca de 16 quilômetros da capital boliviana após denúncia anônima.
A devolução ocorreu após trâmites e perícia realizados pelas autoridades bolivianas. O delegado geral do Alto Acre, Erick Maciel, acompanhado do delegado de Epitaciolândia, Alex Danny, participou do recebimento do veículo no Comando da Polícia Nacional na cidade de Cobija. O carro será restituído aos familiares de Regis após os procedimentos legais no Brasil.
As investigações indicaram que Marejane teria auxiliado Victor Oliveira da Silva, monitorado pela Justiça e confesso do crime, na ocultação do cadáver. O professor foi encontrado morto em uma cova rasa no quintal do acusado.
Comentários
Flash
Familiares de Regis agradecem homenagens durante sepultamento em Epitaciolândia
Pais do professor viajaram de Cuiabá para se despedir do filho, assassinado de forma brutal na fronteira; autoridades e comunidade prestaram tributos.
O professor Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Regis, foi sepultado no fim da manhã desta sexta-feira (3), no cemitério municipal de Epitaciolândia. O cortejo reuniu familiares, amigos e moradores que prestaram as últimas homenagens ao educador e representante comercial, assassinado de forma brutal na semana passada.
Os pais de Regis, que vieram de Cuiabá (MT), agradeceram o carinho e a solidariedade recebida da população local. Segundo a mãe, a escolha de sepultar o filho na fronteira se deu pelo reconhecimento do forte vínculo que ele construiu com a comunidade, onde deixou amigos e contribuiu com a cultura regional.
Gestores de Brasiléia e Epitaciolândia enviaram coroas de flores em tributo ao professor, que se destacou por promover aulas de dança em espaços públicos, escolas e eventos culturais na região.
O caso segue sob investigação. Regis desapareceu no último dia 25, e após diligências da Polícia Civil, seu corpo foi localizado em uma cova rasa no quintal do principal suspeito, que confessou o crime. O acusado permanece preso, enquanto uma mulher apontada como cúmplice responde em liberdade provisória monitorada.
A investigação tem prazo de 30 dias para conclusão.
Comentários
Flash
Veja vídeo: Rio Branco finaliza preparativos para 2ª edição do Festival da Macaxeira e Agronegócio
Evento começa neste sábado (3) no Horto Florestal e reúne agronegócio, cultura e gastronomia em um só espaço
A Prefeitura de Rio Branco intensifica, nesta quinta-feira (2), os trabalhos finais para a abertura da segunda edição do Festival da Macaxeira e Agronegócio, que será realizado no Horto Florestal a partir deste sábado (3).
Equipes da Secretaria de Cuidados com a Cidade trabalham na conclusão da iluminação de trilhas e áreas de convivência, além da instalação de câmeras de alta resolução para reforçar a segurança durante o evento. O espaço agro também está em fase de finalização, com o viveiro de mudas da agricultura familiar sendo preparado para a distribuição gratuita de espécies como cítricos e tubérculos. Técnicos estarão presentes para orientar produtores e visitantes sobre o manejo adequado das culturas.
Mais do que lazer, o festival busca fortalecer a agricultura familiar, com apoio técnico, insumos e oportunidades de negócios. Além da gastronomia típica e atrações culturais, a programação inclui palestras com especialistas de Rondônia e Acre, abordando temas como manejo de café, cacau e estratégias de agregação de valor no cultivo da macaxeira.
Programação técnica no Auditório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Horto Florestal
Sábado (3):
- 14h às 15h – Manejo Tecnificado do Café, Mercado e Oportunidades, com André Cléber da Silva Bunhak, Eng. Agrônomo.
- 15h30 às 16h30 – Sistema de Cultivos do Cacau, com Israell Ricardo de Melo, Eng. Florestal e Mestre em Ciências Florestais.
Domingo (4):
- 10h às 12h – Da roça ao lucro: estratégias de manejo no cultivo de macaxeira e agregação de valor, com Amanda Thirza Lima Santos, Doutora em Agronomia.
O evento promete ser um espaço de integração entre campo e cidade, reforçando a importância da macaxeira como símbolo da cultura e da economia acreana.
Comentários
Flash
Envolvidos em assassinato de professor na fronteira passam por audiência de custódia em Epitaciolândia
Juiz determina prisão preventiva de Victor Oliveira; Marejane Maffi deve pagar fiança de R$ 10 mil e responderá em liberdade assistida
Os dois principais suspeitos do assassinato do professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, participaram de audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (2), no Fórum de Epitaciolândia, município da fronteira do Acre com a Bolívia.
Detidos na quarta-feira (1º), Victor Oliveira da Silva, 28 anos, que cumpre pena sob monitoramento eletrônico, confessou ter enforcado a vítima após uma discussão motivada pela recusa de reatar um relacionamento amoroso. O corpo de Regis foi encontrado enterrado em uma cova rasa no quintal de Victor.
A investigação também aponta o envolvimento de Marejane Maffi, 48 anos, vizinha do acusado, que teria fornecido equipamentos usados na ocultação do cadáver e levado o carro da vítima para o lado boliviano. O veículo foi localizado abandonado em um ramal, a cerca de 16 km de Cobija, sem que se saiba ainda se foi negociado ou usado em troca por entorpecentes.
Na audiência, o juiz manteve Victor sob custódia da Justiça, enquanto para Marejane foi estabelecida uma fiança de R$ 20 mil, posteriormente reduzida pela metade a pedido da defesa. Ela deverá pagar R$ 10 mil ainda hoje para responder ao processo em liberdade assistida.
A Polícia Civil terá agora 30 dias para reunir provas que embasem a acusação formal e levem o caso a julgamento.
Veja vídeo dentro de instantes.
Você precisa fazer login para comentar.