Autores de chacina são identificados; policiais estão no encalço dos bandidos

Estadão Mato Grosso

Vídeo de câmeras de segurança do bar localizado na cidade de Sinop, interior do Mato Grosso na tarde desta terça-feira (21), onde sete pessoas foram executadas gravaram dois homens atirando e matando as vítimas. As imagens mostram um homem com uma pistola colocando algumas pessoas contra a parede e um homem saindo de uma caminhonete branca com uma espingarda.

Enquanto um vigiava as vítimas na parede, o outro homem se aproxima disparando diversos tiros à queima-roupa contra as vítimas. Algumas pessoas ainda tentam correr, mas são alvejadas pelas costas com arma de grosso calibre e de alto poder destrutivo.

Seis pessoas morreram na hora, entre elas uma adolescente de 12 anos. Uma vítima foi socorrida com vida, mas morreu horas depois no hospital.

O homem que estava com a espingarda ainda vai até a mesa de sinuca e pega um dinheiro. Logo após ele vai para a caminhonete, mas acaba retornando, pois a chave do veículo teria ficado em cima de outra mesa. Ele pega outros objetos e sai em fuga com o outro comparsa.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários