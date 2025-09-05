Autora de furto é identificada e celular é restituído à vítima pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe da Delegacia-Geral de Senador Guiomard, recuperou na tarde da última quarta-feira, 3, um celular furtado de uma cliente em um estabelecimento comercial do município.

De acordo com as investigações, a equipe policial recebeu as imagens de câmeras de segurança que registraram a ação da suspeita. Com base nas informações, os agentes iniciaram diligências e conseguiram identificar a autora do furto. Ao ser localizada, a mulher confessou o crime e, em conversa com os policiais, devolveu espontaneamente o aparelho furtado. O celular já foi restituído à vítima.

A Polícia Civil ressalta que o trabalho investigativo e a rápida resposta da equipe foram fundamentais para solucionar o caso e recuperar o bem subtraído.

“A atuação célere dos investigadores possibilitou não apenas a identificação da autora, mas também a devolução do aparelho à sua legítima proprietária, demonstrando o compromisso da Polícia Civil com a proteção do patrimônio dos cidadãos”, destacou o delegado Rômulo Barros.

