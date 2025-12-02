Auditoria da CGU revela desvio de emenda no valor de R$ 6,3 milhões destinados ao combate à dengue no Acre

Relatório aponta superfaturamento, pagamentos sem execução de serviços e gastos simulados em projeto de capacitação patrocinado por emenda de Jéssica Sales

Uma auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) revelou um amplo esquema de irregularidades envolvendo uma emenda parlamentar de R$ 6,3 milhões destinada ao Acre em 2023 para ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti. O relatório, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), aponta desvios ocorridos em plena crise de dengue no estado, que já registra 8.500 casos prováveis e 4 mortes em 2025.

Principais irregularidades identificadas:

R$ 591 mil pagos sem comprovação de execução dos serviços

R$ 871 mil desviados em sobrepreços

Capacitação de 646 professores declarada, mas apenas 451 confirmados

R$ 116 mil sem comprovação dos R$ 135 mil destinados a instrutores

Declaração de 27 turmas por dois dias, mas execução de 15 turmas com meio dia de duração

R$ 155 mil desviados em coffee breaks com aumento fictício de participantes

R$ 146 mil em locação de imóveis, sendo que 70% dos municípios cederam espaços gratuitamente

Superfaturamento de R$ 96 mil na locação de equipamentos multimídia

R$ 8 mil em impressão de crachás inexistentes

A emenda, da então deputada federal Jéssica Sales, foi executada por meio de convênio entre o Ministério da Saúde e o Instituto Sapiens, sediado em Brasília, para capacitar professores e alunos em dez municípios acreanos. A CGU concluiu que o projeto foi usado para desvio sistemático de recursos em momento crítico para a saúde pública.

O relatório chega enquanto o Acre enfrenta uma explosão de casos de dengue, com Rio Branco em situação de emergência em saúde pública devido às arboviroses (180% de aumento em um ano). A CGU recomendou a devolução dos recursos e a responsabilização dos envolvidos.

Investigação no STF

A apuração da CGU atende a um pedido do ministro do STF Flávio Dino, que determinou um pente-fino nos repasses feitos por meio das chamadas emendas PIX. O relatório principal, já enviado à Corte, detalha os desvios no convênio.

Há, ainda, outro documento — não divulgado publicamente — que aponta indícios de participação de agentes políticos do Acre na estrutura que levou o Instituto Sapiens a vencer a licitação.

Esse material já está nos autos do processo e deverá orientar as próximas decisões do ministro, que podem incluir:

abertura de tomada de contas especial,

envio para investigações criminais,

ou outras medidas cabíveis.

