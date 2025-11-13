Extra
Auditores do TCE-AC fiscalizam escolas municipais de Assis Brasil
Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) fiscalizou, entre os dias 10 e 12 de novembro, quatro escolas da rede municipal de ensino em Assis Brasil, no interior do estado.
A ação, executada por auditores da 7ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo – Educação e Gênero, faz parte da 2ª etapa de um monitoramento das unidades de ensino que foi iniciada em 2023.
À época, os auditores inspecionaram 12 escolas das redes públicas municipal e estadual e identificaram diversos problemas como pisos danificados, desgaste excessivo de mobiliários, climatização inadequada, superlotação, entre outros. Além de Assis Brasil, foram visitadas escolas em Rio Branco, Sena Madureira, Brasileia, Tarauacá, Feijó e Xapuri.
“Esse trabalho que a gente faz é muito relevante porque visa a melhoria da educação como um todo. Vemos as crianças muitas vezes precisando de um espaço para brincar e a própria estrutura das salas muitas vezes pede por melhorias”, enfatizou o auditor de controle externo Gerson Januário, que integrou a comitiva.
Conferindo as reformas
De acordo com o auditor de Controle Externo Valdeci Duarte, a ação deu origem a um processo julgado pelo pleno do TCE-AC em 2024. A Secretaria de Educação de Assis Brasil teve um ano para sanar os problemas identificados em quatro escolas.
• Escola Vicente Bessa
• Escola Edilsa Maria Batista
• Escola Maria Ferreira da Silva
• Escola Simon Bolivar
Novos problemas identificados
Durante as fiscalizações os auditores puderam analisar o que foi feito, mas encontraram também inconsistências entre os relatórios apresentados pela gestão e o trabalho executado. Incluindo evidências de desvio de finalidade. Entre os problemas encontrados estão:
• Pintura incompleta ou executada com material diferente do relatado;
• Problemas em fiação elétrica;
• Falta de barras de apoio para pessoas com deficiência;
• Falta de calhas;
• Ausência de tanque séptico;
“Detectaram que ainda há falhas em algumas partes como armazenamento do gás, a pintura da escola que começou em 2024 e ainda não foi concluída. A gente agradece a presença do Tribunal de Contas e esperamos ansiosos que a reforma seja concluída”, disse o professor Carlos Alves, diretor da Escola Vicente Bessa.
Após ouvir os apontamentos feitos pelos auditores do TCE-AC, a secretária de Educação de Assis Brasil, Vanderléia Araújo, disse que o trabalho vai possibilitar a reorganização das reformas feitas pela pasta nas unidades.
“A gente recebe os auditores hoje como pessoas que vêm nos orientar como fazer o trabalho melhor e a partir de agora a gente vai reorganizar o nosso planejamento. A gente sabe que dentro da Educação tudo é constante. Vamos planejar novamente, avaliar o que nós já fizemos e o que ainda precisa fazer obedecendo as recomendações do Tribunal de Contas”, salientou.
Auditores farão novo relatório
Segundo Gerson Januário, um novo relatório será produzido para atualizar a situação das escolas de Assis Brasil.
“A gente verificou que grande parte da melhorias foi feita, mas algumas coisas não foram executadas como deveriam. Vamos preparar um relatório apontando as questões que estão faltando e vamos notificar o gestor para que apresente as justificativas necessárias”, explicou.
Por fim, Valdeci Duarte salientou a importância do trabalho desenvolvido pela 7ª Coecex do Tribunal de Contas.
“Esse trabalho vem de encontro aos anseios da área técnica de estar mais perto da comunidade e efetivamente a gente vê que a presença do Tribunal aqui no município faz uma grande diferença”, concluiu.
Texto e fotos: Yuri Marcel
Real registra queda e é cotado a 1,95 bolivianos na fronteira
Desvalorização impacta comércio entre Brasil e Bolívia e preocupa comerciantes locais
Nesta quarta-feira, 12 de novembro, o real brasileiro foi cotado a 1,95 bolivianos para compra e 1,85 para venda no mercado paralelo, conforme informações de casas de câmbio e comerciantes que atuam na fronteira.
A variação representa uma queda expressiva em comparação com as últimas semanas, quando a moeda brasileira era negociada próxima aos 3 bolivianos. O movimento aponta uma tendência de desvalorização do real frente à moeda boliviana, refletindo diretamente nas transações comerciais entre os dois países.
Empresários e cambistas da região relatam que a mudança tem causado instabilidade nos preços de produtos importados do Brasil, além de alterar o fluxo de compras de fronteiriços que dependem da variação cambial para manter a competitividade nas vendas.
O cenário segue em observação por comerciantes e autoridades econômicas locais, que temem efeitos negativos no consumo e nas exportações regionais caso a tendência de queda se mantenha.
Vai ter Joelma sim! Cantora é confirmada no Circuito Country 2026 em Epitaciolândia
Show será custeado com emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão destinada pela deputada Antônia Lúcia, segundo a Secretaria de Planejamento
A cantora Joelma, ícone da música paraense e ex-vocalista da Banda Calypso, foi confirmada como uma das atrações principais da 13ª edição do Circuito Country de Epitaciolândia, prevista para acontecer em maio de 2026.
O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11) pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das redes sociais, e confirmado pela própria artista em vídeo publicado no Instagram da pasta. A novidade rapidamente movimentou os fãs e ganhou repercussão nas redes.
Diante dos comentários sobre os custos da contratação, a secretária de Planejamento, Marinete Mesquita, esclareceu que o cachê da cantora não será pago com recursos do município, mas sim com uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão, destinada pela deputada federal Antônia Lúcia.
Mesquita ressaltou ainda que o evento segue todos os trâmites legais e está dentro do orçamento aprovado, reforçando que a iniciativa visa fortalecer o calendário cultural e turístico de Epitaciolândia.
O Circuito Country é considerado um dos maiores eventos do município e deve atrair um grande público em 2026, impulsionando a economia local e valorizando a cultura regional.
Ver essa foto no Instagram
Vídeo: Câmara de Rio Branco adia votação da LDO 2026 após ajustes e articulação com o Executivo
Presidente do Legislativo e secretário de Articulação confirmam negociações finais e readequação de emendas para alinhar planejamento da gestão
A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 na Câmara Municipal de Rio Branco foi adiada para esta quarta-feira (12), após ajustes no texto e tratativas entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. A informação foi confirmada pelo presidente da Casa, vereador Joabe Lira (PP), em entrevista nesta terça-feira (11).
“Estamos aguardando as análises nas comissões. Os vetos serão votados até amanhã para que possamos concluir esta etapa”, afirmou o parlamentar. Segundo ele, a Prefeitura ficou responsável por reenviar o texto com as correções ainda nesta tarde, para que a matéria seja votada na sessão da manhã seguinte.
Joabe destacou que o processo se encontra em fase final de alinhamento junto à base governista. “Houve ajustes na redação para que o texto pudesse ser apreciado em plenário. Isso foi combinado com os vereadores, e assim que as correções forem concluídas, daremos início à votação”, completou.
Apesar de a análise dos vetos ter iniciado nesta terça, o presidente confirmou que a votação definitiva não ocorrerá nesta semana, justamente em função das alterações no texto encaminhado pelo Executivo.
Diálogo e adequações técnicas
Também nesta terça-feira, o secretário interino da Pasta Especial Municipal de Articulação Institucional, Rennan Biths, esteve na Câmara para tratar dos vetos apresentados à LDO e detalhar o processo de readequação de emendas parlamentares.
Segundo ele, a discussão envolve o alinhamento dos principais instrumentos de planejamento da gestão — o Plano Plurianual (PPA), a LDO e a Lei Orçamentária Anual (LOA). “Estamos no primeiro ano de gestão, um período com algumas especificidades. É necessário distribuir as sugestões dos vereadores dentro dos instrumentos adequados”, explicou.
O secretário esclareceu que parte das propostas vetadas serão reaproveitadas em outras peças orçamentárias, conforme sua natureza. “Se uma sugestão foi apresentada na LDO, mas se enquadra melhor no PPA, ela é vetada na LDO e realocada via emenda no PPA. É um procedimento administrativo normal”, disse.
Biths reforçou que a construção do planejamento tem sido feita de forma conjunta entre os dois poderes. “O objetivo é encerrar o ano com todos os instrumentos alinhados, dando segurança para os próximos quatro anos de gestão. O diálogo tem sido a base desse processo”, concluiu.
A expectativa é de que, com o envio das correções pelo Executivo, a Câmara avance na apreciação dos vetos e encaminhe a votação final da LDO na sessão desta quarta.
