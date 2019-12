OUÇA ÁUDIO

ATUALIZAÇÃO

O homem identificado como José Carlos Silva Basílio (41), matou sua esposa (ainda não identificada) com um tiro na cabeça no início da noite deste sábado na região do Calafate, Loteamento Israel Lira, rua Porto Acre.

Logo em seguida, o homem que seria vigilante, também tirou sua vida com um disparo na cabeça. Segundo foi apurado até o momento, o casal estaria passando por uma processo de separação e teria ido até a casa para pegar pertences pessoais, quando iniciaram uma discursão.

Apesar da chegada de unidades do Samu nada puderam fazer, apenas atestar a morte do casal. Homens do IML também foram acionados para levar os corpos e realizarem buscas de informações sobre o caso.

As imagens do casal, juntamente com um áudio mostra o desespero de pessoas em pânico após o acontecimento. Um homem tenta alertar alguém sobre o ocorrido e relata que a mulher ainda estaria viva agonizando.

Mais informações a qualquer momento.

Comentários