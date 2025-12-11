Audiência Pública expõe problemas estruturais e operacionais do Hospital Regional do Alto Acre em Brasiléia

Vereadores, autoridades e comunidade cobram melhorias urgentes na infraestrutura, nos serviços e no atendimento à população

A Câmara Municipal de Brasiléia realizou, na manhã desta quinta-feira, no Centro Cultural Sebastião Joaquim Dantas, uma Audiência Pública para discutir a situação atual do Hospital Regional do Alto Acre. O debate teve como foco a infraestrutura física, o funcionamento da unidade e as deficiências nos atendimentos prestados à população.

O encontro reuniu vereadores, representantes da gestão municipal e estadual, equipes técnicas, profissionais do hospital, conselhos, lideranças comunitárias e moradores, que lotaram o espaço para acompanhar a discussão. Relatos e diagnósticos apresentados durante a sessão evidenciaram problemas estruturais, falta de equipamentos, demanda reprimida e limitações na oferta de serviços essenciais — desafios que impactam diretamente a qualidade do atendimento.

Os participantes também puderam sugerir medidas e encaminhamentos, ressaltando a necessidade de ações conjuntas entre os poderes públicos para promover melhorias imediatas e duradouras na unidade. Houve destaque para a importância de investimentos contínuos, modernização dos espaços, valorização dos profissionais e fortalecimento da rede de saúde que atende toda a região.

A Câmara Municipal ressaltou que a audiência integra seu papel constitucional de fiscalizar e promover diálogo transparente com a sociedade e os órgãos responsáveis pelos serviços públicos. O Legislativo reafirmou seu compromisso em defender os direitos da população e buscar soluções que garantam atendimento digno, eficiente e humanizado aos moradores de Brasiléia e de todo o Alto Acre.

