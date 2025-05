Audiência Pública Discute Cursos para Novo Campus do IFAC em Feijó

Na manhã desta terça-feira, 20, uma Audiência Pública foi realizada para discutir a oferta de cursos do novo Campus do Instituto Federal do Acre (IFAC), localizado no município de Feijó. O evento contou com a presença de representantes da comunidade, autoridades locais e, especialmente, do reitor do IFAC, Fábio Storch.

Durante sua fala, Storch enfatizou a importância da instalação do IFAC em Feijó, destacando que a presença da instituição representa uma oportunidade significativa para o desenvolvimento educacional da região. “Estamos aqui para construir um futuro melhor, e a educação é a chave para isso. O novo campus trará cursos que atenderão às demandas locais e prepararão nossos jovens para o mercado de trabalho”, afirmou o reitor.

O prefeito de Feijó, Railson, também se pronunciou durante a audiência, expressando sua gratidão pela conquista do novo campus. Ele ressaltou a relevância da educação para o crescimento social e econômico do município. “Esta é uma grande vitória para Feijó, que irá beneficiar não apenas nossos jovens, mas toda a comunidade. O IFAC será um pilar de conhecimento e desenvolvimento para todos nós”, destacou.

Com a instalação do novo Campus do IFAC, espera-se que Feijó se torne um polo educacional, contribuindo para a formação de cidadãos mais capacitados e preparados para enfrentar os desafios do mundo moderno. A audiência foi um passo importante para garantir que a oferta de cursos atenda às demandas e anseios da população feijoense.

