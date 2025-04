Audiência de instrução marca andamento do caso de feminicídio que chocou o Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o condutor da Ranger, Talysson Duarte, envolvido no grave acidente ocorrido na quinta-feira, 17, no km 132 da BR-364, em Rio Branco, foi liberado do local após teste do bafômetro apresentar resultado negativo para consumo de álcool. O acidente, que envolveu diversos veículos, incluindo carros, motocicletas e reboques, deixou uma pessoa morta e outras três feridas.

Segundo a corporação, o motorista permaneceu no local, prestou socorro às vítimas e colaborou com as autoridades. No entanto, devido ao início de aglomeração de familiares e populares exaltados, a PRF decidiu retirá-lo do local por questões de segurança, após sua identificação e qualificação, com a promessa de apresentação posterior à Polícia Civil. A medida visou preservar a integridade física de todos os envolvidos e evitar o agravamento da situação.

O local foi periciado com o apoio do Corpo de Bombeiros, do Instituto Médico Legal (IML) e do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Acre. Os veículos envolvidos foram retirados da via e entregues aos responsáveis legais ou recolhidos por representantes da empresa proprietária.

A PRF informou ainda que será elaborado o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT), e que os procedimentos legais seguirão conforme previsto.

