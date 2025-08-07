Atualização: Corpo encontrado em área de mata é de uma mulher; Polícia investiga caso em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul investiga a morte de uma mulher cujo corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição na tarde da última quarta-feira (6). O cadáver estava próximo a uma árvore, nos fundos de uma residência em uma área de mata afastada do centro urbano da cidade.

A descoberta foi feita por uma moradora por volta das 13h35min, que imediatamente acionou a Polícia Militar. Os agentes isolaram o local e acionaram o Instituto Médico Legal (IML) e a equipe da Perícia Técnico-Científica, que iniciaram os primeiros levantamentos no terreno.

Inicialmente, moradores suspeitavam que se tratava de um homem desaparecido há cerca de seis dias, conhecido na região por enfrentar problemas pessoais e fazer uso de entorpecentes. Ele teria saído de casa para visitar familiares e não retornou.

No entanto, a identidade da vítima foi corrigida no local: o corpo era de uma mulher. Durante a análise inicial, não foram encontrados sinais evidentes de violência ou indícios de crime no corpo, que foi recolhido para ser submetido a exame de necropsia. O laudo deve esclarecer a causa da morte nos próximos dias.

A Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul assumiu o caso e dará continuidade às investigações.

