Atualização: Após IML liberar corpo do pai, filho de 16 anos sobrevivente é transferido de UTA para Rio Branco

Colisão deixou um morto e três feridos; vítima fatal era caminhoneiro boliviano que morava em Cobija

O adolescente R.I.M., de 16 anos, sobrevivente do grave acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (14) em Epitaciolândia, inicialmente seria transferido de helicóptero para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb)devido à gravidade dos ferimentos.

O acidente resultou na morte do caminhoneiro Riony Inturias Ayala, de nacionalidade boliviana, morador da cidade de Cobija, capital do departamento de Pando. Segundo informações, Riony seguia com a esposa e os dois filhos para uma escola localizada a poucos metros do local do acidente, quando o carro em que estavam colidiu violentamente contra uma carreta estacionada em frente ao estádio municipal.

Riony aproveitava a carona com a família para seguir até o caminhão que conduzia, estacionado nas proximidades. Com o impacto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O filho mais velho, de 16 anos, sofreu politraumatismo e, devido à gravidade do quadro clínico, a equipe médica considerou arriscada a transferência por via terrestre, foi solicitando o apoio aéreo para o transporte até Rio Branco, mas houve uma mudança de última hora e o jovem foi transferido de Unidade de Transporte Avançado – UTA para a capital. Já o menino mais novo, de 6 anos, permanece fora de perigo e segue em observação no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia.

A motorista do veículo, Katerine Melgar Moreno, esposa de Riony, também foi encaminhada à unidade hospitalar. Ela chegou consciente, mas em estado de choque, sendo amparada pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O corpo de Riony foi liberado aos familiares após passar por exame de necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco. As causas do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.

