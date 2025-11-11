Atropelamento na BR-364 deixa pedestre em estado gravíssimo e motociclista ferido no Bujari

Vítimas foram socorridas e levadas a Rio Branco; pedestre sofreu TCE grave e fratura exposta, enquanto condutor da moto teve ferimentos moderados

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (10), no km 29 da BR-364, em frente ao Ramal Santa Luzia, no município do Bujari, interior do Acre. Um pedestre e um motociclista ficaram feridos após um atropelamento na rodovia.

Segundo informações apuradas no local, João Santos da Silva, de 59 anos, caminhava às margens da estrada na companhia de um sobrinho quando foi atingido por uma motocicleta conduzida por Dione Ribeiro, de 43. Testemunhas relataram que o pedestre aparentava estar sob efeito de álcool e atravessava a pista de forma irregular, em zigue-zague, no momento do impacto.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou inicialmente uma ambulância de suporte básico. Diante da gravidade do quadro, o suporte avançado também foi solicitado para o atendimento.

João sofreu traumatismo craniano encefálico (TCE) grave e fratura exposta na perna esquerda. Ele foi entubado ainda no local e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado gravíssimo, sendo direcionado ao setor de traumatologia para avaliação especializada.

O motociclista Dione Ribeiro também precisou ser hospitalizado, apresentando fratura no nariz, escoriações corporais e TCE leve. Ele deu entrada na unidade de saúde em estado estável, passando por exames complementares.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. A Polícia Rodoviária Federal deve conduzir as investigações para determinar a dinâmica da ocorrência.

