Atraso na conclusão do anel viário em Brasiléia e Epitaciolândia trava logística de exportação na BR-317

Empresas que utilizam a Transoceânica para escoar produtos ao Pacífico enfrentam gargalo na ponte metálica; obra de R$ 60 milhões promete desviar tráfego pesado do centro urbano

A falta de conclusão do anel viário entre as cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, na regional do Alto Acre, continua sendo apontada como um dos principais gargalos logísticos para o transporte de cargas que seguem para exportação pela tríplice fronteira entre Assis Brasil (Acre), Bolpebra (Bolívia) e Iñapari (Peru). O problema foi destacado por Rafael Pimpão, representante da empresa Micheport Andina Internacional Ltda, ao comentar as dificuldades enfrentadas por caminhões que utilizam a rota internacional da BR-317.

Empresário destaca potencial da Transoceânica

Rafael Lopes Pimpão é representante da Micheport Andina Internacional Ltda. Paulista de nascimento, está no Acre desde setembro de 2010, quando veio para uma experiência de transportar máquinas e equipamentos pela Transoceânica. A empreitada deu tão certo que ele está no estado até hoje e já não sabe mais se retornará à terra natal.

A Micheport é parte de um grupo de empresas que já utilizam a rodovia que liga Assis Brasil ao Porto de Illo, no Peru. Desde que instalou uma base operacional naquele município, a empresa já movimentou milhões e pretende transportar mais de 600 máquinas para o Peru e Equador.

Pimpão explica que a Transoceânica não é utilizada apenas pelas belezas naturais. Antes da estrada ser uma realidade, gastava-se do Rio de Janeiro (local da fábrica dos chassis) até o Equador cerca de vinte dias de viagem. Agora, são doze dias, economizando não apenas tempo, mas também dinheiro.

Depois da base operacional em Assis Brasil, a intenção da empresa é abrir uma filial no estado. “Pela Transoceânica, temos uma economia no transporte dos equipamentos que chega a 17%, isso sem falar no tempo, em que economizamos quase uma semana de viagem”, informa.

Gargalo logístico na ponte metálica

Nesta quinta-feira (4), um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a intensidade do fluxo de veículos na região e a realidade que grandes empresas enfrentam diariamente na BR-317. Devido ao gargalo, os problemas se concentram na ponte Metálica José Augusto, que divide os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, onde veículos permanecem parados durante horas.

Segundo Pimpão, a estrutura atual não comporta o volume crescente de veículos pesados que cruzam a região, obrigando motoristas a buscar rotas alternativas. “Quem quiser passar tem que entrar na Bolívia para sair em Brasiléia. Vou ter mais dessas cargas em exportação pelo Acre”, afirmou.

Ele explica que o principal entrave é justamente a ausência do contorno viário definitivo, projetado para retirar o tráfego pesado do centro urbano das duas cidades. “Hoje o grande gargalo logístico é a falta da entrega do anel viário em Brasiléia e Epitaciolândia. Como o anel não está pronto, a ponte atual não comporta o fluxo de caminhões”, disse.

Obra estratégica para integração regional

O anel viário é considerado uma obra estratégica para a integração logística da região. O projeto prevê cerca de 10,3 quilômetros de estrada contornando os dois municípios, além de uma ponte de aproximadamente 251 metros sobre o rio Acre, ligando as duas margens e permitindo o desvio do tráfego de carga da área urbana.

Com investimento superior a R$ 60 milhões, financiado pelo governo federal por meio do DNIT, a obra foi planejada para facilitar o transporte de mercadorias pela Rodovia Interoceânica (BR-317), que conecta o Acre aos portos do Peru no Pacífico e abre caminho para o comércio com mercados da Ásia.

Além de melhorar a logística internacional, o contorno viário deve retirar caminhões pesados do centro das cidades, que hoje registram intenso movimento. Estimativas indicam que mais de 17 mil veículos circulam pela região, impactando diretamente a mobilidade urbana e a infraestrutura local.

“A Transoceânica já se transformou em um novo endereço dos negócios no Brasil e os empresários acreanos também têm que voltar o olhar para esta nova realidade, onde o Acre é está na rota desses grandes negócios”, afirmou um dos empresários.

