Atos contra governo Bolsonaro reúnem manifestantes em mais de dez capitais e DF

Protestos contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acontecem neste sábado (29) em ao menos dez capitais e no Distrito Federal. Os manifestantes se reúnem em ruas e avenidas principais de cidades como Rio de Janeiro, Brasília, Florianópolis, Belo Horizonte, Salvador, Maceió, João Pessoa, Porto Velho, Recife e Aracaju.

Coordenados por grupos de esquerda, os atos acontecem com palavras de ordem contrárias ao governo e pelo impeachment de Bolsonaro, além de faixas e placas pedindo por mais vacinas contra Covid-19, aumento do auxílio emergencial, pelo fim dos cortes de verbas na educação e pelo fim da fome, que se agravou com a pandemia.

Em São Paulo, os manifestantes devem começar a se reunir a partir das 16 horas no vão do Masp, na avenida Paulista. A organização do movimento na capital paulista deve inflar um boneco de Bolsonaro com alusões a cloroquina, medicamento sem comprovação científica para tratamento da Covid-19 que é defendido pelo presidente. A hashtag #29MPovoNasRuas está entre as mais comentadas do Twitter neste sábado.

Os organizadores dos atos pedem que os manifestantes usem máscara PFF2 e mantenham o distanciamento social – em algumas capitais, no entanto, há registro de aglomeração.

No Rio de Janeiro, milhares de pessoas atravessaram a avenida Presidente Vargas, no centro da capital fluminense. Um boneco do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi inflado. Placas e faixas contrárias a Bolsonaro também marcaram o ato.

No último domingo (23), o Rio de Janeiro foi palco da “motociata” de Bolsonaro, que contou com a participação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, políticos e apoiadores do governo. Neste sábado, as pistas centrais e a lateral da avenida Presidente Vargas, no sentido Candelária, estão interditadas para o trafégo.

Em Brasília, o ato foi encerrado ainda no início desta tarde. Segundo os organizadores, cerca de 20 mil pessoas participaram a pé e em carros do ato. A PM do Distrito Federal não divulgou estimativa de público. A carreata foi convocada por lideranças do MST e CUT. As lideranças das frentes Povo sem Medo, Brasil Popular e Coalizão Negra por Direitos convocaram os manifestantes a se concentraram em Frente ao Museu Nacional.

Em Recife, o ato que acontecia pacificamente no início da manhã deste sábado foi reprimido pela Polícia Militar (PM) no começo desta tarde com uso de gás lacrimogênio e balas de borracha. Vídeos postados nas redes sociais mostram os manifestantes sendo dispersados pela PM.

No sul do país, a cidade de Florianópolis teve manifestantes nas ruas no início deste sábado. Já nas cidades de Curitiba e Porto Alegre, os atos devem acontecer durante a tarde.

Em Belo Horizonte, manifestantes que lideravam a caminhada carregavam faixas com os dizeres “nem tiro, nem cadeia, nem covid, nem fome. Fora genocida”. Nas imagens, é possível identificar pontos de aglomeração de pessoas, embora usem máscara.

Na capital baiana, os manifestantes se reuniram no Largo do Campo Grande e protestavam pelo fim da fome, por mais vacinas e também contra os cortes nas verbais da Educação. Em Maceió, manifestantes carregavam faixas de apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS) e placas com os dizeres “vacina sim”. As capitais de João Pessoa, Porto Velho e Aracaju também registram manifestações nas principais vias.