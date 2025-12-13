Cotidiano
Atlético Xapuriense e Quinari decidem quem será o 2º finalista da Série A
Atlético Xapuriense e Quinari decidem neste sábado, 13, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro da Silva Mota, em Xapuri, quem será o segundo finalista do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. No primeiro jogo das semifinais, em Senador Guiomard, o Atlético Xapuriense venceu por 5 a 3 e por isso tem a vantagem de jogar pelo empate no tempo normal.
Ginásio lotado
A torcida do Atlético Xapuriense deve lotar o ginásio no confronto de logo mais.
“Trabalhamos muito durante a semana para esse confronto e a nossa diretoria também vem convocando a torcida desde o início da semana. Vamos tentar fazer um grande jogo para podermos disputar o título”, declarou o goleiro do Atlético Xapuriense, Richele.
Primeiro finalista
O Brasileia derrotou o Fluminense da Bahia por 6 a 3, no tempo normal, e 4 a 1, na prorrogação, nessa sexta, 12, em Brasileia, e garantiu a primeira vaga na final do Estadual.
Santa Cruz goleia Atlético Maringaense e vai decidir a MGF Cup
O Santa Cruz goleou o Atlético Maringaense por 5 a 1 nesta sexta, 12, no estádio municipal Orlando Péron em Floraí, no Paraná, e garantiu uma vaga na decisão da MGF Cup Sub-16. Mussarela, Samuel, JV, Alexsander e Micael (contra) marcaram os gols da Capivara.
“Fizemos uma partida equilibrada desde o início e conquistamos uma grande vitória. O momento, agora, é para descansar e começar a pensar na decisão”, declarou o técnico Maydenson Costa.
Final contra o ProSol
O Santa Cruz enfrenta o ProSol na decisão da MGF Cup nesta sexta, 13, às 12 horas (hora Acre), no estádio Willie Davids, em Maringá, no Paraná.￼Foto Santa Cruz: Jogadores do Santa Cruz comemoraram a vaga na final do torneio
Santa Cruz vence o Furacão do Norte nas penalidades e é tricampeão Estadual
Depois de um empate por 0 a 0 no tempo normal, o Santa Cruz venceu o Furacão do Norte por 4 a 3, nas penalidades, nesta sexta, 12, no Tonicão, e conquistou o tricampeonato Estadual Sub-13.
Muito disputado
Santa Cruz e Furacão do Norte realizaram uma partida bem disputada desde o início. Com 1 minuto de jogo, o atacante Edson, do Santa Cruz, foi expulso do jogo após uma entrada forte no lateral Miguel, do Furacão Norte.
O Furacão tentou pressionar, mas o Santa Cruz marcou forte. Na segunda etapa, as duas criaram poucas oportunidades e a decisão foi para as penalidades.
Isaac garantiu o título
O goleiro Marcos, do Furacão, defendeu as duas primeiras cobranças do Santa Cruz e garantiu uma boa vantagem. Na sequência da disputa, o goleiro Isaac fez quatro defesas e o Santa Cruz comemorou a conquista.
Brasileia venceu o Fluminense da Bahia e é finalista da Série A
O Brasileia venceu o Fluminense da Bahia por 6 a 3, no tempo normal, e 4 a 1, na prorrogação, nesta sexta, 12, no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia, e garantiu uma vaga na final do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. A equipe do Brasileia volta a decisão do torneio mais importante da temporada.
Segundo finalista
O segundo finalista do Estadual será definido neste sábado, 13, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro da Silva Mota, em Xapuri, no confronto entre Atlético Xapuriense e Quinari. Os donos da casa venceram o primeiro jogo por 5 a 3, em Senador Guiomard, e por isso jogam pelo o empate.
Finais nos dias 20 e 27
O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para os dias 20 e 27 deste mês as finais do Estadual. A equipe campeã garante vaga na Taça Brasil em 2026.
