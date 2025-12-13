Atlético Xapuriense e Quinari decidem quem será o 2º finalista da Série A

Atlético Xapuriense e Quinari decidem neste sábado, 13, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro da Silva Mota, em Xapuri, quem será o segundo finalista do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. No primeiro jogo das semifinais, em Senador Guiomard, o Atlético Xapuriense venceu por 5 a 3 e por isso tem a vantagem de jogar pelo empate no tempo normal.

Ginásio lotado

A torcida do Atlético Xapuriense deve lotar o ginásio no confronto de logo mais.

“Trabalhamos muito durante a semana para esse confronto e a nossa diretoria também vem convocando a torcida desde o início da semana. Vamos tentar fazer um grande jogo para podermos disputar o título”, declarou o goleiro do Atlético Xapuriense, Richele.

Primeiro finalista

O Brasileia derrotou o Fluminense da Bahia por 6 a 3, no tempo normal, e 4 a 1, na prorrogação, nessa sexta, 12, em Brasileia, e garantiu a primeira vaga na final do Estadual.

