Atlético vence o Náuas e garante vaga na semifinal do Estadual

O Atlético venceu o Náuas por 4 a 1 neste sábado, 6, na Arena da Floresta, e confirmou a classificação para a fase semifinal do Campeonato Estadual da 2ª Divisão.Coitinho (2), Peteca e Thalis marcaram os gols do Galo enquanto Marcelo descontou para o Cacique.

Definir confrontos

A última rodada da primeira fase do Estadual será somente para definir os confrontos das semifinais. O São Francisco lidera com 9 pontos e o Santa Cruz é vice-líder somando 8. O Atlético soma 7 e o Andirá também tem 7 na 4ª colocação.

Ida e volta nas semifinais

Os confrontos das semifinais do Estadual da 2ª Divisão serão de ida e volta. O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) reservou os dias 18, 20, 25 e 27 deste mês para os confrontos. Os finalistas estarão na 1ª Divisão do futebol acreano em 2026.

5ª rodada

São Francisco x Andirá

Na terça, 9, às 18 horas, na Arena da Floresta

Atlético x Plácido de Castro

Na quinta, 11, às 18 horas, na Arena da Floresta

Santa Cruz x Náuas

No sábado, 13, às 17 horas, na Arena da Floresta

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários