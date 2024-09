Atlético Mineiro goleia o Bragantino pelo Brasileirão

O Grêmio conquistou uma vitória importante ao derrotar o Flamengo por 3 a 2, neste domingo, na Arena. Com este resultado, os gaúchos chegaram aos 31 pontos, afastando-se da zona de rebaixamento. Já o Flamengo, que entrou em campo com um time reserva, acumulou seu terceiro jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão, permanecendo com 45 pontos e se distanciando da briga pela liderança.

Primeiro tempo

O Flamengo começou a partida com uma postura ofensiva, mas foi o Grêmio que tomou conta das ações na Arena. Aos 11 minutos, Cristaldo abriu o placar para os donos da casa com um chute preciso no canto, sem chances para o goleiro Matheus Cunha.

O gol sofrido fez o Flamengo buscar o ataque com mais intensidade. Os rubro-negros tentaram várias finalizações, mas sem perigo real para o goleiro Marchesín. A insistência carioca foi recompensada aos 24 minutos, quando Matheus Gonçalves foi lançado, entrou na área e chutou colocado para empatar a partida.

O Grêmio tentou reagir após o empate, mas foi o Flamengo que quase virou o jogo aos 29 minutos. Carlinhos recebeu um lançamento, entrou na área, mas parou em uma grande defesa de Marchesín.

O restante do primeiro tempo foi equilibrado, com chances para ambos os lados. O Grêmio teve a melhor oportunidade antes do intervalo, quando João Pedro chutou da entrada da área e acertou a trave. Assim, as equipes foram para o vestiário com o placar igualado.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Grêmio aproveitou a primeira chance que teve para marcar o segundo gol. Aos nove minutos, Braithwaite aproveitou um rebote de Matheus Cunha e mandou para a rede, colocando os gaúchos novamente em vantagem.

A situação do Flamengo se complicou ainda mais quando o atacante Carlinhos foi expulso após dar um tapa em Kanemann, recebendo o cartão vermelho direto. Mesmo com um jogador a menos, os cariocas mantiveram uma postura ofensiva, mas o Grêmio conseguiu neutralizar as investidas adversárias.

Com a vantagem numérica, o Grêmio voltou a dominar a posse de bola e ampliou o placar aos 37 minutos. Diego Costa aproveitou um cruzamento e cabeceou para a rede, marcando o terceiro gol dos donos da casa.

Nos minutos finais, o Flamengo ainda conseguiu diminuir a diferença. Aos 44 minutos, Felipe Teresa aproveitou um bate e rebate na área e mandou de cabeça para o gol. No entanto, não houve tempo suficiente para buscar o empate, e o Grêmio saiu de campo com a vitória.

Análise do Jogo

O Grêmio mostrou eficiência e aproveitou bem as oportunidades que teve, enquanto o Flamengo, mesmo com uma postura ofensiva, não conseguiu converter suas chances em gols. A expulsão de Carlinhos foi um ponto crucial que dificultou ainda mais a tarefa dos rubro-negros.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 31 pontos e se afastou da zona de rebaixamento, ganhando fôlego na luta contra a degola. O Flamengo, por sua vez, continua com 45 pontos e vê a liderança do campeonato cada vez mais distante, especialmente após acumular três jogos sem vitória.

A vitória do Grêmio sobre o Flamengo foi crucial para os gaúchos, que agora respiram mais aliviados na tabela do Brasileirão. O Flamengo, por outro lado, precisa se recuperar rapidamente para não se afastar ainda mais da briga pelo título.

Próximos compromissos

O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Criciúma, em Porto Alegre, em partida adiada da quinta rodada. Já o Flamengo tem um duelo marcado contra o Athletico no próximo domingo, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 2 FLAMENGO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 22/09/2024

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Cartões amarelos: João Pedro (Grêmio)

Cartão vermelho: Carlinhos (Flamengo)

GOLS: Cristaldo, aos 11in do primeiro tempo; Braithwaite, aos 9min do segundo tempo; Diego Costa, aos 37min do segundo tempo (GRÊMIO) – Matheus Gonçalves, aos 24min do primeiro tempo; Felipe Teresa, aos 44min do segundo tempo (FLAMENGO)

GRÊMIO: Marchesín, João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo (Mayk); Villasanti, Dodi, Monsalve (Aravena), Cristaldo (Edenílson) e Soteldo (Pepê); Braithwaite (Diego Costa). Técnico: Marcelo Salles (Auxiliar)

FLAMENGO: Matheus Cunha, Wesley (Daniel Sales), David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan e Alcaraz (Felipe Teresa); Matheus Gonçalves, Lorran (Wallace Yan) e Carlinhos. Técnico: Tite

Fonte: Esportes