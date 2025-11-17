Cotidiano
Atlético-MG perde para o RB Bragantino antes de final da Sul-Americana
O Red Bull Bragantino venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na noite deste domingo (16), em jogo adiantado pela 37ª rodada do Brasileirão. Este é o último compromisso do time mineiro antes de viajar ao Paraguai para a disputa da final da Copa Sul-Americana.
Lucas Barbosa e Gustavo Marques foram os autores dos gols do triunfo do Massa Bruta no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O resultado fez com que a equipe mandante atingisse a marca de 45 pontos e afastasse qualquer chance de rebaixamento à segunda divisão.
Já o Galo, estacionou nos 44 pontos e segue na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. O clube de Belo Horizonte encara o Lanús, da Argentina, no próximo sábado (22), às 17h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.
Pelo Brasileirão, o Atlético volta aos gramados no dia 25 de novembro, às 21h30, quando recebe o Flamengo na Arena MRV. O Bragantino, que subiu para a oitava colocação, visita o Mengão no sábado (22), também às 21h30, no Maracanã.
Como foi o jogo?
O primeiro tempo foi marcado por um início melhor do Atlético-MG e um final de muita pressão do RB Bragantino.
Logo aos três minutos, Vitor Hugo, do Atlético, quase abriu o placar, de cabeça, mas o goleiro Cleiton, bem colocado, fez a defesa.
Depois, aos 12, Dudu fez uma boa jogada pela ponta-esquerda, mas finalizou em cima da marcação. A bola ainda voltou para ele, que deu um belo passe para Guilherme Arana. O lateral finalizou forte, mas a bola foi desviada e saiu para escanteio.
Na cobrança, outra chance para o Galo: Bernard cobrou para a área e Rony cabeceou na primeira trave, obrigando Cleiton a se esticar para salvar o Bragantino.
Já na segunda metade da primeira etapa, o time do interior paulista cresceu no jogo. Aos 26, Jhon Jhon fez uma jogada individual na ponta-esquerda, deixou para trás três jogadores do Atlético e finalizou colocado, mas a bola foi para o travessão.
Depois, o Massa Bruta criou outras boas chances investindo em chutes de fora da área, mas não conseguiu abrir o placar. Até que aos 33, Hurtado cruzou de fora da área para Juninho Capixaba, que cabeceou em direção ao gol. Apesar do perigo, a bola foi para fora.
Na volta do intervalo, o Atlético levou perigo com o atacante Hulk, que cobrou falta no canto e Cleiton espalmou. A resposta dos donos da casa veio com o zagueiro Alix Vinícius, que tentou de cabeça e errou o alvo.
Aos nove minutos, o Bragantino saiu na frente com Lucas Barbosa. Juninho Capixaba finalizou cruzado e o atacante apareceu para completar para as redes. Pouco depois, aos 13, Jhon Jhon colocou a bola na área e o zagueiro Gustavo Marques cabeceou firme para anotar o 2 a 0.
Capixaba e Epitaciolândia vencem jogos da repescagem e conquistam vagas na Série A
Capixaba e Epitaciolândia estão na elite do futsal acreano na temporada de 2026. Nas partidas da repescagem disputadas neste sábado, 15, o Capixaba venceu o Campo Grande por 5 a 1, no Álvaro Dantas, e o Epitaciolândia bateu o Preventório por 7 a 2, na quadra do Diogo Feijó.
Mais 3 do interior
Villa City, de Manuel Urbano, Capixaba e Epitaciolândia irão ampliar o número de times do interior na Série A do futsal acreano em 2026.
“As equipes do interior estão ampliando os investimentos e isso é importante para a modalidade. Vamos ter um Estadual ainda melhor”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.
Fluminense da Bahia e Quinari são semifinalistas do Estadual da Série A
Fluminense da Bahia e Quinari estão classificados para as semifinais do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. Nos jogos de volta das quartas realizados neste sábado, 15, o Fluminense da Bahia venceu o Lyon, por 7 a 3, no Diogo Feijó, e o Quinari bateu o Pista por 3 a 2, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard.
Semifinais definidas
O Fluminense da Bahia vai enfrentar o Brasileia e o Quinarí jogará contra o Atlético Xapuriense. O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) deve definir na segunda, 17, as datas das partidas.
Sandro Resende assume o comando Santa Cruz para disputa do Estadual
O gaúcho Sandro Resende, ex- São José do Rio Grande do Sul, será o comandante do Santa Cruz na disputa do Campeonato Estadual, competição programada para começar no dia 12 de janeiro. O treinador desembarca em Rio Branco no dia 30 deste mês e os trabalhos no CT do Cupuaçu serão iniciados no dia 1º de dezembro.
“Tínhamos uma negociação com o Sandro para disputa da 2ª Divisão, mas ele recebeu uma outra proposta. As informações do Sandro Resende são as melhores e a meta é ter uma comissão qualificada”, declarou o presidente do Santa Cruz, Léo Raches.
Fechar o elenco
Com o treinador fechado, a meta da diretoria do Santa Cruz, agora, é a formação do elenco.
“Nosso treinador vai indicar alguns nomes e vamos procurar montar um elenco forte para disputar o título”, afirmou Léo Raches.
Fábio Bahia
O lateral esquerdo Fábio Bahia será o único atleta importado campeão da 2ª Divisão a seguir no Santa Cruz.
