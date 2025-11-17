Atlético-MG perde para o RB Bragantino antes de final da Sul-Americana

O Red Bull Bragantino venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na noite deste domingo (16), em jogo adiantado pela 37ª rodada do Brasileirão. Este é o último compromisso do time mineiro antes de viajar ao Paraguai para a disputa da final da Copa Sul-Americana.

Lucas Barbosa e Gustavo Marques foram os autores dos gols do triunfo do Massa Bruta no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O resultado fez com que a equipe mandante atingisse a marca de 45 pontos e afastasse qualquer chance de rebaixamento à segunda divisão.

Já o Galo, estacionou nos 44 pontos e segue na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. O clube de Belo Horizonte encara o Lanús, da Argentina, no próximo sábado (22), às 17h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Pelo Brasileirão, o Atlético volta aos gramados no dia 25 de novembro, às 21h30, quando recebe o Flamengo na Arena MRV. O Bragantino, que subiu para a oitava colocação, visita o Mengão no sábado (22), também às 21h30, no Maracanã.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi marcado por um início melhor do Atlético-MG e um final de muita pressão do RB Bragantino.

Logo aos três minutos, Vitor Hugo, do Atlético, quase abriu o placar, de cabeça, mas o goleiro Cleiton, bem colocado, fez a defesa.

Depois, aos 12, Dudu fez uma boa jogada pela ponta-esquerda, mas finalizou em cima da marcação. A bola ainda voltou para ele, que deu um belo passe para Guilherme Arana. O lateral finalizou forte, mas a bola foi desviada e saiu para escanteio.

Na cobrança, outra chance para o Galo: Bernard cobrou para a área e Rony cabeceou na primeira trave, obrigando Cleiton a se esticar para salvar o Bragantino.

Já na segunda metade da primeira etapa, o time do interior paulista cresceu no jogo. Aos 26, Jhon Jhon fez uma jogada individual na ponta-esquerda, deixou para trás três jogadores do Atlético e finalizou colocado, mas a bola foi para o travessão.

Depois, o Massa Bruta criou outras boas chances investindo em chutes de fora da área, mas não conseguiu abrir o placar. Até que aos 33, Hurtado cruzou de fora da área para Juninho Capixaba, que cabeceou em direção ao gol. Apesar do perigo, a bola foi para fora.

Na volta do intervalo, o Atlético levou perigo com o atacante Hulk, que cobrou falta no canto e Cleiton espalmou. A resposta dos donos da casa veio com o zagueiro Alix Vinícius, que tentou de cabeça e errou o alvo.

Aos nove minutos, o Bragantino saiu na frente com Lucas Barbosa. Juninho Capixaba finalizou cruzado e o atacante apareceu para completar para as redes. Pouco depois, aos 13, Jhon Jhon colocou a bola na área e o zagueiro Gustavo Marques cabeceou firme para anotar o 2 a 0.

Fonte: CNN

Relacionado

Comentários