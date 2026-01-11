Atlético-MG empata em 1 x 1 com Betim na estreia do Campeonato Mineiro

Jogo

O Betim iniciou a partida dando um susto na defesa do Atlético-MG. Erick Salles desceu pela direita e cruzou na área para Maycon, o atacante dominou e finalizou no canto do goleiro Éverson com apenas um minuto de jogo.

O Galo respondeu com Cuello. O argentino que se lesionou na metade da temporada passada voltou a ser titular do time mineiro após cinco meses. O atacante recebeu na esquerda e bateu colocado mas a finalização parou por cima do gol.

Reinier foi quem abriu o placar da partida para os donos da casa aos 21 minutos. O ex-Real Madrid fez bela jogada em tabela com Rony para liberar espaço dentro da área e encobrir o goleiro do Betim. Foi o primeiro gol do camisa 19 com a camisa do Atlético-MG.

O alvinegro quase ampliou no primeiro tempo com Cadu. O atacante das categorias de base do Galo recebeu um passe de Cuello em contra-ataque, puxou a jogada para o meio e arriscou uma bomba de fora da área para grande defesa do goleiro Jori.

O roteiro da primeira etapa se repetiu no segundo tempo. O Betim voltou melhor do intervalo e começou melhor a partida, dessa vez, com gol. Logo no primeiro minuto, Diego Jardel aproveitou o vacilo do Galo no meio campo, driblou o zagueiro e encobriu o goleiro Éverson pra empatar o confronto.

Próximos jogos

O Atlético-MG volta a entrar em campo nesta quarta-feira (14/1) para enfrentar o North Esporte Clube em Montes Claros-MG. Será o primeiro confronto na história entre as equipes. O time do interior mineiro foi destaque da divisão de acesso do estadual e garantiu a vaga para a elite da disputa.

Enquanto isso, o Betim joga sua primeira em casa no Campeonato Mineiro e enfrenta o Uberlândia na mesma data na Arena Vera Cruz.