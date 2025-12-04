Atlético Goianiense goleia o Galvez na Super Copa Capital

Participarão empresas, entidades e instituições parceiras que irão disponibilizar mais de mil vagas de trabalho, além de serviços essenciais ao trabalhador e oportunidades de capacitação profissional.

Mailza reforçou que o espaço para o evento é amplo, possibilitando comodidade à população, e que o Feirão vai oferecer diversos serviços, como orientação para elaboração de currículo, dicas para entrevistas de emprego e tira-dúvidas sobre Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa, entre outros.

“O Feirão nasceu nesse pensamento de unir nossas forças com o Ministério de Trabalho, e o governo do Estado com as empresas, ofertando diversos serviços que estão relacionados com esse tema. Nosso estado apresenta números positivos na geração de emprego e essa ação é para fortalecer ainda mais o setor. Estamos com a disponibilidade de mil vagas, então, é possível que a gente consiga empregar essas mil pessoas, dar oportunidade a quem precisa. São oportunidades que estamos dando para quem espera um emprego nesse fim de ano, ou há muito tempo”, reforçou.

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre, Assurbanipal Mesquita, afirmou que o evento reforça uma atuação que já é verificada na gestão do governo, por meio da plataforma Sistema Nacional de Empregos (Sine).

“Este é um momento grande mobilização. Com o apoio do Sine, que tem abrangência nacional, empresas de fora também tomaram conhecimento desta ação e estão participando. Estamos no fim do ano e o governo está de portas abertas para dar condições e oportunidades de emprego à população. São muitos parceiros, com diversos serviços, e queremos que todas as mil vagas sejam preenchidas”, disse.

O vice-presidente em exercício da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), João Paulo Pereira, relatou que a equipe da Federação ficou feliz ao receber o convite da vice-governadora para participar do evento.

“Vimos uma oportunidade em que há várias entidades participando, começando com o Sine e as instituições responsáveis pela parte de educação profissional. Estamos vendo a oportunidade de a gente ter a mão de obra demandada. A gente vê a oportunidade de que instituições educacionais possam fazer a preparação para essa mão de obra se enquadrar nas nossas empresas. Outro ponto é a parte da orientação, por meio do Ministério do Trabalho, para explicar a questão dos auxílios e bolsa, entre outros serviços”, analisou.

Serviços, instituições e empresas parceiras

Balcão de Empregos

*Cadastro e encaminhamento para vaga de Emprego

Atendimento do Sistema Nacional de Empregos (Sine)

*Emissão de Carteira de Trabalho digital

*Cadastro do trabalhador

*Habilitação de seguro desemprego

*Consulta NIT/CNIS/PIS/Pasep

*Consulta de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)

*Consulta de Extrato de FGTS

Ministério do Trabalho (SRTE/AC)

*Orientação para cadastramento na conta GOV.Br

*Orientação para obtenção da CTPS digital

*Orientação para seguro-desemprego

*Orientação sobre empréstimo consignado

Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete)

* Cadastro de artesãos

Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH)

*Registro Civil

*Bolsa Família

Oferta de Qualificação Profissional

*Portfólio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)

*Portfólio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac)

*Portfólio Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional Dom Moacyr Grechi (Ieptec)

*Portfólio de cursos do Polo Digital Secretaria de Estado de Industria, Ciência e Tecnologia (Seict)

Elaboração de Currículos

*Orientação e elaboração de currículos

Orientações para Entrevista de Emprego

*Dicas e orientações para entrevista de emprego

Balcão Acisa

*Atendimento de consulta ao SPC/Serasa gratuito

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)

*Abertura e fechamento de empresas

*Abertura e regularização de MEIs

*Emissão de Declaração de Faturamento (DAS)

*Parcelamento de Débitos MEI

Ônibus da Organização em Centros de Atendimento (OCA)

*Atendimento com diversos serviços em apoio para os candidatos a vagas de emprego

*Inscrição e manutenção de CPF

*Emissão de certidões

*Emissão de CNH

*Criação/recuperação da conta GOV.BR

*Certidões eleitorais

*Outros atendimentos