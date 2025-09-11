Cotidiano
Atlético enfrenta o Plácido de Castro e pensa na semifinal da 2ª Divisão
O Atlético enfrenta o Plácido de Castro nesta quinta, 11, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, pela 5ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Galo entra em campo classificado e o Tigre do Abunã faz a despedida de mais uma temporada abaixo da crítica.
Pensando na semifinal
Se vencer, o Atlético confirma o duelo contra o Santa Cruz em uma das semifinais da Série B. A comissão técnica da equipe decidiu poupar alguns e o Galo terá um mistão.
Kinho estreia
Depois da conquista do título do Campeonato Amazonense Sub-20 como auxiliar técnico do Nacional, Kinho Brito retorna ao futebol acreano para assumir o Atlético.
“É uma grande responsabilidade. O Galo é um dos maiores do nosso futebol e voltar à primeira divisão é a meta de todos no clube”, declarou o treinador.
Petecão e Superintendência da Pesca no Acre pedem auxílio emergencial para pescadores acreanos afetados por seca extrema
Ofício enviado ao Ministro da Pesca solicita liberação prioritária de verba para comunidades ribeirinhas; estado já decreta situação de emergência em todos os 22 municípios
O superintendente federal da Pesca e Aquicultura do Acre, Paulo Ximenes, com apoio do senador Sérgio Petecão (PSD), foi encaminhado um ofício ao ministro da Pesca, André de Paula, solicitando prioridade na liberação do auxílio emergencial destinado às famílias de pescadores e ribeirinhos afetados pela estiagem no Acre, impactados pela seca extrema no Acre.
O pedido foi feito a partir de demanda do superintendente federal da Pesca no estado, Paulo Ximenes, e reforça a necessidade de ações imediatas diante da pior estiagem dos últimos anos na região.
O governo federal já reconheceu a situação de emergência em todos os 22 municípios acreanos, o que facilita a mobilização de recursos e medidas excepcionais. A pesca artesanal, principal atividade econômica de milhares de famílias, foi severamente comprometida com a redução drástica dos níveis de rios, igarapés e lagos.
Justificativa do pedido
No documento, Petecão destacou que a pesca artesanal é a principal fonte de subsistência de milhares de acreanos, mas foi severamente comprometida com a redução drástica dos níveis de rios, igarapés e lagos. O senador lembrou que o governo federal já reconheceu situação de emergência em todos os 22 municípios do estado, o que agiliza a adoção de medidas de apoio.
“Tal medida é essencial para mitigar os impactos da seca e garantir dignidade às comunidades atingidas”, afirmou o parlamentar, ressaltando que auxílios semelhantes foram decisivos em crises anteriores. Paulo Ximenes, superintendente da Pesca no Acre, agradeceu o empenho do senador e reforçou a urgência do apoio federal para evitar o colapso social e econômico das famílias que dependem dos recursos pesqueiros.
A expectativa é que o Ministério da Pesca e Aquicultura analise o pedido com prioridade e libere os recursos via sistema de proteção federal a desastres naturais. Medidas complementares, como logística de distribuição de água e alimentos, também são esperadas.
O Acre enfrenta níveis históricos de seca, com rios atingindo mínimas recordes. Sem auxílio, comunidades tradicionais podem enfrentar escassez de água, comida e renda.
Pesquisa eleitoral no Acre coloca Alan Rick na liderança para governo em 2026, aponta Data Control
Senador do União Brasil tem 39,8% das intenções de voto, enquanto Tião Bocalom (PP) e Mailza Assis (PP) empatam tecnicamente no segundo lugar. Instituto Data Control ouviu 1.317 eleitores em oito municípios
Os dados refletem o cenário inicial da sucessão estadual, que deve se intensificar com a proximidade das convenções partidárias. A pesquisa ouviu 1.317 eleitores e tem margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos.
Análise política:
A pesquisa consolida Alan Rick como favorito ao mostrar penetração eleitoral em múltiplas regiões, enquanto Bocalom e Mailza disputam um eleitorado similar. A alta rejeição de Bocalom e a baixa visibilidade de Thor Dantas indicam cenário ainda dinâmico, com espaço para mudanças nos próximos dois anos.
Metodologia:
Entrevistas presenciais em 8 municípios; margem de erro de ±3 pts; confiança de 95%.
Santa Cruz goleia Assermurb e segue imbatível no Estadual
O Santa Cruz goleou a Assermurb por 6 a 0 nesta quarta, 10, no Florestinha, e conquistou a 6ª vitória na fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. A Capivara mantém os 100% de aproveitamento e garantiu uma vaga nas quartas de final da competição.
“Precisamos seguir evoluindo a cada partida. Temos uma exigência pelo futebol bem jogado e isso faz parte do DNA do Santa Cruz”, declarou o técnico Cristiano Menezes.
Independência x São Francisco
Independência e São Francisco fazem nesta quinta, 11, mais um confronto válido pela 6ª rodada da primeira fase do Estadual. Se vencer, o São Francisco vai ficar mais próximo da classificação.
